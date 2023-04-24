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عربي-دولي

فرحان: المملكة ستواصل مساعيها لتأمين ممرات آمنة لإجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة

Lebanon 24
24-04-2023 | 19:36
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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن "المملكة ستواصل مساعيها الحميدة لتأمين ممرات آمنة بهدف إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة".
وذكر أنه "تم إجلاء 356 بينهم 101 سعودي و255 آخرين من 26جنسية".
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وأشار إلى أن "عمليات الإجلاء جرت بمساندة من القوات البحرية الملكية السعودية ومن مختلف أفرع القوات المسلحة".
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