19
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
4
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
صورت المصلين داخله.. القوات الإسرائيلية تعاود اقتحام مصلى الرحمة بالمسجد الأقصى
Lebanon 24
25-04-2023
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى في القدس الشرقية، وصورت المصلين الموجودين داخله.
وقال شهود عيان إن قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المصلى الواقع شرقي المسجد الأقصى واعتدت على حرمته للمرة الثالثة منذ السبت الماضي.
Advertisement
وأضاف شهود العيان لوكالة الأناضول أن اقتحام المصلى جاء بعدما أدى العشرات صلاتي المغرب والعشاء داخله تلبية لدعوات شبابية لحمايته؛ إثر اقتحامه عدة مرات خلال الأيام الأخيرة ومحاولة إفراغه. وأشاروا إلى أن القوات الإسرائيلية تعمل منذ صباح الأحد على إخلاء المصلى من سجاد الصلاة والمصاحف، ومصادرة جميع المتعلقات الموجودة داخله.
وسبق أن اقتحم أفراد من الشرطة الإسرائيلية، المصلى ومنعوا المصلين وحراس المسجد من الدخول، دون توضيح الأسباب. وكانت عناصر الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المصلى، يوم السبت الماضي، وقامت بكسر أحد أبوابه وتخريب شبكة الكهرباء داخله.
عملية دهس في القدس
تزامن اقتحام الأقصى مع ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين إلى 5، حالة أحدهم خطيرة، في عملية دهس، وقعت أمس الإثنين، قرب سوق "محانيه يهودا" بالقدس الغربية، وفق بيان لهيئة الإسعاف الإسرائيلية.
من جانبها، قالت الشرطة إن "تحقيقاً أولياً في الحادث كشف أن سائق السيارة صدم في البداية أحد المشاة بينما كان يعبر الشارع، ثم استمر في دهس مشاة آخرين حتى ارتطام السيارة بأحد الجدران". وذكرت أنه "تمت تصفية منفذ الهجوم، وهو فلسطيني من سكان بيت صفافا بالقدس الشرقية، برصاص مدني إسرائيلي تصادف وجوده بمكان الحادث".(عربي بوست)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومنطقة بارزة تأثرت بها!
Lebanon 24
هزّة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم قوّتها ومنطقة بارزة تأثرت بها!
15:22 | 2023-04-24
24/04/2023 03:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصرا
09:40 | 2023-04-24
24/04/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا ماذا جرى في الضاحية مؤخراً.. فيديو يوثق كل شيء
Lebanon 24
شاهدوا ماذا جرى في الضاحية مؤخراً.. فيديو يوثق كل شيء
05:59 | 2023-04-24
24/04/2023 05:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار تستمتع بوقتها مع "فهد" في واشنطن! (صور)
Lebanon 24
جيسيكا عازار تستمتع بوقتها مع "فهد" في واشنطن! (صور)
03:48 | 2023-04-24
24/04/2023 03:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء دفع فواتيركم بالليرة.. أمرٌ جديد بإنتظاركم فما هو؟
Lebanon 24
أثناء دفع فواتيركم بالليرة.. أمرٌ جديد بإنتظاركم فما هو؟
13:25 | 2023-04-24
24/04/2023 01:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:00 | 2023-04-25
سلاح فتاك: أكثر من 400 طائرة خلال 5 أشهر.. هذا سر توسع روسيا باستخدام المُسيّرات في أوكرانيا
01:49 | 2023-04-25
بقوة 7.1 درجات زلزال يضرب إندونيسيا.. والعالم الهولندي يغرّد ويحذّر مُجددا!
01:30 | 2023-04-25
لافروف يتجاهل سؤال صحفية عن مصير صفقة الحبوب.. شاهدوا ماذا فعل
01:00 | 2023-04-25
كان متجهاً إلى جيبوتي ومنها إلى دبي.. اختفاء يخت في البحر الأحمر إليكم التفاصيل
00:30 | 2023-04-25
فرنسا تتوعد السفير الصيني لديها بـ"تقرير صارم".. ما السبب؟
23:30 | 2023-04-24
خطة روسية لجلب عمالة من كوريا الشمالية إلى أوكرانيا.. هذا ما كشفه موقع فرنسي
فيديو
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
25/04/2023 09:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
01:50 | 2023-04-24
25/04/2023 09:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
00:40 | 2023-04-23
25/04/2023 09:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact