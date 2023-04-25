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صورت المصلين داخله.. القوات الإسرائيلية تعاود اقتحام مصلى الرحمة بالمسجد الأقصى

Lebanon 24
25-04-2023 | 00:00
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اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى في القدس الشرقية، وصورت المصلين الموجودين داخله.

وقال شهود عيان إن قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المصلى الواقع شرقي المسجد الأقصى واعتدت على حرمته للمرة الثالثة منذ السبت الماضي.
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وأضاف شهود العيان لوكالة الأناضول أن اقتحام المصلى جاء بعدما أدى العشرات صلاتي المغرب والعشاء داخله تلبية لدعوات شبابية لحمايته؛ إثر اقتحامه عدة مرات خلال الأيام الأخيرة ومحاولة إفراغه. وأشاروا إلى أن القوات الإسرائيلية تعمل منذ صباح الأحد على إخلاء المصلى من سجاد الصلاة والمصاحف، ومصادرة جميع المتعلقات الموجودة داخله.

وسبق أن اقتحم أفراد من الشرطة الإسرائيلية، المصلى ومنعوا المصلين وحراس المسجد من الدخول، دون توضيح الأسباب. وكانت عناصر الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المصلى، يوم السبت الماضي، وقامت بكسر أحد أبوابه وتخريب شبكة الكهرباء داخله.

عملية دهس في القدس
تزامن اقتحام الأقصى مع ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين إلى 5، حالة أحدهم خطيرة، في عملية دهس، وقعت أمس الإثنين، قرب سوق "محانيه يهودا" بالقدس الغربية، وفق بيان لهيئة الإسعاف الإسرائيلية.

من جانبها، قالت الشرطة إن "تحقيقاً أولياً في الحادث كشف أن سائق السيارة صدم في البداية أحد المشاة بينما كان يعبر الشارع، ثم استمر في دهس مشاة آخرين حتى ارتطام السيارة بأحد الجدران". وذكرت أنه "تمت تصفية منفذ الهجوم، وهو فلسطيني من سكان بيت صفافا بالقدس الشرقية، برصاص مدني إسرائيلي تصادف وجوده بمكان الحادث".(عربي بوست)

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