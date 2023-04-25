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عربي-دولي
فرنسا تتوعد السفير الصيني لديها بـ"تقرير صارم".. ما السبب؟
Lebanon 24
25-04-2023
|
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أعلن مسؤول فرنسي ان السفير الصيني في باريس سيتلقى تقريرا "صارما للغاية" في وزارة الخارجية.
وكان السفير لو شاي قد قال في مقابلة بثها التلفزيون الفرنسي إن الدول السوفيتية السابقة مثل أوكرانيا ليس لها "وضع فعلي في القانون الدولي" مما دفع وزراء خارجية العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وصف تصريحاته بأنها غير مقبولة على الإطلاق.
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وقالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تحترم وضع دول الاتحاد السوفيتي السابق باعتبارها دولا ذات سيادة، وذلك بعد أن أثارت تصريحات سفيرها إلى باريس غضبا في العواصم الأوروبية.
كما قالت السفارة الصينية في فرنسا في بيان إن تصريحات السفير لو شا يه المتعلقة بأوكرانيا كانت تعبيرا عن وجهة نظره الشخصية ولا تمثل موقف بكين الرسمي وينبغي عدم المبالغة في تفسيرها.(سكاي نيوز)
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