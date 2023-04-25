كان متجهاً إلى جيبوتي ومنها إلى دبي.. اختفاء يخت في البحر الأحمر إليكم التفاصيل

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أعلنت السفارة الروسية لدى السعودية يوم الأحد الماضي ان أحد اليخوت الخاصة فُقد منذ عدة أيام بالقرب من الساحل اليمني في البحر الأحمر وعلى متنه ثلاثة روس ومصريان، دون توضيح ما الذي حدث لليخت المخصص لأغراض الترفيه والذي يحمل اسم (ثيرتي مينيتس) "30 دقيقة".في الوقت ذاته، قال مالك اليخت إن يخته كان متجهاً إلى جيبوتي ليتم إرساله على متن سفينة إلى دبي.ولم يكن اليخت، الذي قال مالكه إنه مسجل في بنما، مزوداً بنظام إيه.آي.إس القياسي لتتبُّع السفن الذي يستخدمه متعقبو بيانات الشحن.وأبلغ المالك، ويدعى دميتري تشوجويفسكي، رويترز، أمس الإثنين، أن اليخت أرسل آخر إشارة له مساء الثلاثاء 18 نيسان، قبالة ساحل جازان، وهو ميناء في جنوب السعودية بالقرب من الحدود اليمنية.أضاف تشوجويفسكي، وهو مواطن روسي إيطالي يقيم في الإمارات العربية المتحدة، أن اليخت أرسل نداء استغاثة إلى خفر السواحل السعودي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء 19 نيسان.عملية بحثوقالت السفارة الروسية في السعودية، إن ثلاثة من المواطنين الروس كانوا على متن اليخت، وإنها تواصل العمل مع السلطات السعودية، وإن هناك عملية بحث جارية.في حين قال الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية ومقره البحرين، إنه يحقق في الأمر، لكنه لم يتلق نداء استغاثة.بدورها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابعة للبحرية الملكية والتي تراقب الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، لـ"رويترز"، إنها تحقق في الأمر.ولا توجد سجلات لليخت في قاعدة بيانات إكواسيس للشحن. ولم ترد حتى الآن عملية أتلانتا، وهي عملية تابعة للاتحاد الأوروبي معنية بمكافحة القرصنة في المنطقة، على طلب للتعليق، بحسب رويترز.(عربي بوست)