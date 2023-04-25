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عربي-دولي

لافروف يتجاهل سؤال صحفية عن مصير صفقة الحبوب.. شاهدوا ماذا فعل

Lebanon 24
25-04-2023 | 01:30
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قام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بتجاهل سؤال صحفية "رويترز" حول ما إذا كانت صفقة الحبوب قد ماتت، وأجابها بأن "فستانها جيّد".(روسيا اليوم)

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