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عربي-دولي
لافروف يتجاهل سؤال صحفية عن مصير صفقة الحبوب.. شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
25-04-2023
|
01:30
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قام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بتجاهل سؤال صحفية "رويترز" حول ما إذا كانت صفقة الحبوب قد ماتت، وأجابها بأن "فستانها جيّد".(روسيا اليوم)
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لافروف
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