لافروف يتجاهل سؤال صحفية عن مصير صفقة الحبوب.. شاهدوا ماذا فعل

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قام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بتجاهل سؤال صحفية "رويترز" حول ما إذا كانت صفقة الحبوب قد ماتت، وأجابها بأن "فستانها جيّد".(روسيا اليوم)لمشاهدة الفيديو