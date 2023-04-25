سلاح فتاك: أكثر من 400 طائرة خلال 5 أشهر.. هذا سر توسع روسيا باستخدام المُسيّرات في أوكرانيا

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أسرار جديدة كشفها تحقيق بريطاني تتعلق بسلاح روسيا الفتاك، وهو المُسيّرات الانتحارية، فلماذا تطلقها بكثافة بلغت أكثر من 400 طائرة خلال 5 أشهر فقط؟ وكيف يمكن لأوكرانيا وداعميها التصدي لها؟كانت أوكرانيا قد تعرضت خلال الأشهر الماضية لهجمات كثيفة من أسراب من الطائرات المسيرة، استخدمتها روسيا لاستهداف البنية التحتية لتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، وذلك بعد تفجير جسر القرم الذي أغضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشدة، فبدأت موجة من الهجمات الجوية، بالصواريخ والمسيرات، تستهدف البنية التحتية الأوكرانية، في تطور للحرب التي تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة".وكشف تقرير لمجلة Popular Mechanics الأميركية عنوانه "السر وراء أسراب روسيا من الطائرات المسيرة الفتاكة"، معلومات جديدة تخص هذه المسيرات توصلت إليها منظمة بريطانية متخصصة في أبحاث التسليح.تحقيق بريطاني في مسيرات روسياففي منشأة عسكرية أوكرانية سرية، اجتمع المحققون من "منظمة أبحاث تسليح النزاعات" (CAR) البريطانية غير الربحية لفحص طائرة مسيرة -ذات هيكل أبيض مائل للصفرة، وتصميم مثلثي الشكل يتميز بحوافه المتعرجة من الخشب الصلب- ومحاولة معرفة المزيد عن هذا السلاح الجديد.وكشفت الأجزاء المفتوحة من أجنحة الطائرة عن أسلاك ومحركات صغيرة ولوحة دوائر إلكترونية، وكُتب على الذيل "قيران 2" (Geran-2) بأحرفٍ روسية أُريد منها إخفاء الأصل الحقيقي لتلك الطائرة المسيرة.كانت هذه الطائرة المسيرة الهجومية واحدة من أربعة أنواع من الطائرات المسيرة التي جمعها الجيش الأوكراني من مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد. وبعد إزالة الرؤوس الحربية الفتاكة، سلَّمها الأوكرانيون إلى منظمة أبحاث تسليح النزاعات في تشرين الثاني 2022.وطلبت أوكرانيا أيضاً من المجموعة فحص نسخة أخرى أصغر حجماً من هذه الطائرات، تحمل علامة "قيران 1″، وطراز ثالث من طائرات تشبه طائرة "بريداتور" بدون طيار الأميركية، وطراز رابع لم يُكشف عنه.وفي سياق البحث عن مصدر الطائرة، انتهت الأنظار إلى وجهة غير متوقعة: إيران. ففي تموز 2022، أعلن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، عن مخاوف بشأن معلومات تتحدث عن توقيع إيران صفقة مع روسيا لتزويدها بعدة مئات من الطائرات المسيرة.وعلى الرغم من إنكار كل من روسيا وإيران لهذه الصفقة، يصعب التغافل عن مدى الشبه بين هذه المسيرات وطائرات "شاهد 136" إيرانية الصنع التي استخدمها الحوثيون في اليمن عام 2019 وعام 2021، لمهاجمة ناقلة نفط في المحيط قبالة سواحل عمان.هل المُسيّرات إيرانية فعلاً؟كشف فحص الطائرة المسيرة عن كثير من المكونات والمنظومات التي تدل على أنها من إنتاج إيراني. وقال داميان سبليترز، نائب مدير العمليات في منظمة أبحاث تسليح النزاعات، إنهم وجدوا "المنتجات والمكونات ذاتها" التي عثروا عليها من قبل في الطائرات المسيرة التي استخدمها الحوثيون في اليمن.400 طائرة في ظرف 5 أشهر فقط؟أطلقت روسيا ما يقدر بنحو 400 طائرة مسيرة انتحارية إيرانية لاستهداف مرافق المياه والكهرباء في أوكرانيا بين آب وكانون الأول 2022. وعادة ما تحلق هذه الطائرات في أسراب تتضمن عشرات المسيرات أو أكثر، كما شنَّت روسيا هجمات أخرى في كانون الثاني وشباط اعتمدت فيها على طائرات "شاهد 136" الإيرانية.يبرمج المشغلون الروس هذه المسيرات للتحليق على ارتفاع منخفض، بحيث تبقى خارج نطاق تغطية الرادار وتتجنب وسائل التشويش على تردداتها اللاسلكية. أما الدفاعات الجوية النموذجية التي يمكن الاستعانة بها للتصدي لهذه الطائرات، فإنها تعتمد على أنظمة صاروخية تصل تكلفة الصاروخ الواحد فيها إلى أكثر من مليون دولار أميركي، ومن ثم فهي باهظة التكلفة إن استُخدمت في مواجهة الطائرات المسيرة الانتحارية، التي يمكن الحصول على الطائرة منها بمبلغ لا يتجاوز 20 ألف دولار.(عربي بوست)