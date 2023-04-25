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عربي-دولي

بسبب دعوى تحرش.. طبيبة تطيح بمسؤول كبير في "الصحة العالمية"!

Lebanon 24
25-04-2023 | 02:30
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أعلنت منظمة الصحة العالمية انها أنهت خدمة أحد كبار مديريها بتهمة سوء السلوك الجنسي بعد إجراء تحقيق بناء على شكوى من طبيبة بريطانية مبتدئة.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارسيا بول، في رد عبر البريد الإلكتروني لرويترز "تم فصل تيمو واكانيفالو من منظمة الصحة العالمية بعد أن كشفت نتائج (تحقيق معه) سوء السلوك الجنسي من جانبه وبعد اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه".
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ولم يرد واكانيفالو حتى الآن على طلب للتعليق عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، وهو طبيب من فيجي كان رئيسا لوحدة معنية بالأمراض غير المعدية في مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف.

وقال مصدر مطلع على الإجراءات إن واكانيفالو نفى المزاعم طوال فترة التحقيق معه.
 
 
 
 
وقالت المتحدثة في البيان "سوء السلوك الجنسي من أي نوع أمر غير مقبول من أي شخص يعمل مع منظمة الصحة العالمية، سواء كان موظفا أو استشاريا أو من الشركاء".

وأضافت بول أن بإمكان واكانيفالو الطعن على قرار فصله داخليا أمام منظمة الصحة العالمية وأنه إذا لم يتم قبوله فإن بإمكانه الطعن أمام لجنة تحكيم في منظمة العمل الدولية.

وكانت الطبيبة روزي جيمس، التي تعمل في هيئة الخدمات الصحية البريطانية في إنكلترا، قد نشرت شكواها في رسالة على تويتر في تشرين الأول الماضي.



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