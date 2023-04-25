بقوة 7.1 درجات زلزال يضرب إندونيسيا.. والعالم الهولندي يغرّد ويحذّر مُجددا!

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل سومطرة في إندونيسيا، وفق ما أفادت الوكالة الجيولوجية الأميركية ما أرغم السكان إلى اللجوء إلى المرتفعات قبل أن يرفع الإنذار باحتمال حصول تسونامي.



وحدد مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (الاثنين عند الساعة 20:00 غرينتش) قرب سواحل جزر مينتاوي على عمق 15.5 كيلومترا على ما أوضحت الوكالة الأميركية. ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة.



وقبل وقوع الزلزال بساعات قليلة، أطلق العالم الهولندي المثير للجدل تحذيرا من قرب حدوث زلزال قوي. وحدد منطقة سومطرة بأنها ستكون عرضة لزلزال نظراً للتقلبات الجوية.



وقبلها، غرّد هوغربيتس على حسابه في "تويتر" بالقول: "قد تشير التقلبات في 21-22 أبريل إلى حدوث زلزال بقوة 6-7 في أو بالقرب من هذه المناطق في الفترة من 29 إلى 30 أبريل"، مرفقاً صوراً للكرة الأرضية بعلامات محددة لحدوث التقلبات الجوية بعدة مناطق من العالم.

وعودة إلى زلزال إندونيسيا، قال باتريس سانيني، وهو أحد سكان سيبيروت أكبر جزر مينتاوي "الهزة كانت قوية إلى درجة عانينا فيها صعوبة في الوقوف والخروج. واجهنا صعوبة للخروج من المنزل واضطررنا إلى التمسك بالجدران".



وأضاف: "إنها أقوى هزة أرضية (..) هذه السنة. ظننت أن تسونامي سيحصل. لحسن الحظ لم يسجل تسونامي".

#Sumatra was marked this morning due to an atmospheric fluctuation yesterday. See also https://t.co/eaCX11WeDt. pic.twitter.com/cvFop2DVvx — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 24, 2023 Advertisement

وأصدرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا باحتمال حصول تسونامي وابقته مدة ساعتين تقريبا، بعدما أعلنت في البداية أن قوة الزلزال أكبر.(العربية)









