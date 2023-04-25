Advertisement

عربي-دولي

قبل أيام من حفل تتويج الملك تشارلز.. هذا ما كشفه استطلاع رأي في بريطانيا

Lebanon 24
25-04-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1060423-638180106970673647.jpg
Doc-P-1060423-638180106970673647.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بيّن استطلاع للرأي نشر أمس الاثنين أن التأييد في بريطانيا للملكية بدأ يتضاءل وخاصة لدى فئة الشباب، وذلك قبل أيام من حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا.

نتائج استطلاع يوغوف
وقال ثلاثة أرباع الشباب الذين شملهم الاستطلاع (78%) إنهم "غير مهتمين" بالعائلة المالكة.
Advertisement
    38% يرغبون في رئيس دولة منتخب.
    32% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما يوافقون على بقاء الملكية.
    30% لم يعبروا عن رأي.
    في فئة الشباب الأصغر سنا، اعتبر 59% أن الملك تشارلز الثالث "منفصل" عن حياة البريطانيين.
    45% من البريطانيين إجمالا يرون أن الملك تشارلز لا يعبر عن البريطانيين.

وإذا كان الاستطلاع يشير إلى أن البريطانيين لا يزالون يؤيدون بغالبيتهم الملكية وخاصة لدى كبار السن، فإن التأييد لهذا النظام يتراجع.

ففي عام 2012، ولمناسبة مرور ستين عاما على اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية العرش، أظهر استطلاع مماثل أجراه معهد "يوغوف" أن حوالى ثلاثة أرباع البريطانيين يفضّلون ملكا على رئيس دولة منتخب بانخفاض كبير عن المؤيدين الحاليين للملكية مقارنة بالاستطلاع الأخير.

وفي أوج أزمة غلاء المعيشة ومع بقاء التضخم فوق نسبة 10%، انتقد البعض كلفة تنظيم حفل التتويج الذي ترافق مع كثير من الأبهة.

ولم تعرف بعد كلفة الاحتفالات، لكن بحسب التقديرات، كلّف حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953 -والذي كان باذخا أكثر بالتأكيد من الحفل المقرّر لتتويج تشارلز- ما يعادل 22 مليون يورو.

يذكر أن استطلاعا آخر أجري في منتصف نيسان أظهر أن حوالى ثلثي الريطانيين غير مهتمين بالتتويج المرتقب في 6 أيار. (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2023-04-25
07:06 | 2023-04-25
07:00 | 2023-04-25
07:00 | 2023-04-25
06:44 | 2023-04-25
06:30 | 2023-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website