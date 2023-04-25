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إقتصاد

وسط دعوات للتخلي عنه.. هل سيتم التخلّص من "الدولار" قريباً؟

Lebanon 24
25-04-2023 | 03:43
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تدعو بلدانٌ عديدة كالبرازيل وبعض دول جنوب شرق آسيا إلى تنفيذ التجارة بعملات أخرى إلى جانب الدولار الأميركي.

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة "cnbc" الأميركية، فإنّ الدولار هو الملك في التجارة العالمية لعقود "ليس فقط لأن الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، ولكن أيضاً لأن النفط، وهو سلعة أساسية تحتاجها جميع الاقتصادات الكبيرة والصغيرة، يتم تسعيره بالدولار، بالإضاف إلى العديد من السلع الأساسية الأخرى".
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ولكن منذ أن بدأ الاحتياطي الفدرالي في رحلة رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، قامت العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة لوقف تدفقات رأس المال إلى الخارج والانخفاض الحاد في قيمة عملاتها.

ولا يزال الدولار الأميركي هو المسيطر في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية على الرغم من انخفاض حصته في احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك المركزية من أكثر من 70% في عام 1999، كما تظهر بيانات صندوق النقد الدولي.

وشكل الدولار الأميركي 58.36% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في الربع الأخير من العام الماضي، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. وللمقارنة، يحتل اليورو المرتبة الثانية ولكن بفارق كبير، حيث يمثل حوالى 20.5% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية بينما شكل اليوان الصيني 2.7% فقط في نفس الفترة.

الصين وسلاح اليوان الصامت
وإستناداً لحسابات "cnbc" لبيانات صندوق النقد الدولي حول اتجاه التجارة لعام 2022، كان البر الرئيسي للصين أكبر شريك تجاري لـ61 دولة عند الجمع بين كل من الواردات والصادرات، وبالمقارنة ، كانت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لـ 30 دولة.

وتعمل الصين على خفض حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية بشكل مطرد ومنتظم، وأظهرت أحدث البيانات من وزارة الخزانة الأميركية أن البر الرئيسي للصين يمتلك ما يقرب من 849 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية حتى شباط من هذا العام، والذي يعتبر أدنى مستوى خلال 12 عامًا.

الصين ليست الوحيدة في دعوة التخلي عن الدولار
وقام الرئيس البرازيلي لولا بزيارة إلى بكين في نيسان حيث دعا إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في التجارة العالمية.

وبلغ حجم التجارة بين البرازيل والصين 150 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 10% عن العام الماضي، وفقًا لشركة "S&P Global Market Intelligence".

وخلال زيارة أخيرة للصين، قيل إن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اقترح إنشاء "صندوق النقد الآسيوي" لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، ويذكر أن وزير التجارة الماليزي كان قد صرح في مقابلة مع CNBC، أن ماليزيا لديها مخاوف بشأن اعتماد آسيا على الدولار الأميركي.

وفي اجتماع وزراء مالية الآسيان والبنوك المركزية في إندونيسيا في آذار، ناقش صناع السياسة أيضًا فكرة خفض اعتمادهم على الدولار الأميركي ، الين الياباني واليورو، مع تشجيع الانتقال إلى العملات المحلية.

وفي أوائل نيسان، ذكرت وسائل الإعلام الهندية أن وزارة الشؤون الخارجية (MEA) قد أعلنت أن الهند وماليزيا بدأتا تسوية تجارتهما بالروبية الهندية.

مخاوف جيوسياسية
حتى الآن .. جمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون أكثر من 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية وفرضت عدة جولات من العقوبات على موسكو والأقلية الحاكمة في البلاد. 

وأجبر هذا روسيا على تحويل التجارة إلى العملات الأخرى وزيادة الذهب في احتياطياتها.

وعلى الرغم من التآكل البطيء لهيمنة الدولار، إلا أن أغلب المحللين يقولون إن التخلص من الدولار الأميركي في المستقبل القريب أمر غير متوقع، وببساطة لأنه لا توجد أي بدائل في الوقت الحالي. (CNBC)

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