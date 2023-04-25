"لمساعدتها في حربها على أوكرانيا".. إيران تستخدم بحر قزوين لشحن الذخيرة إلى روسيا

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قال مسؤولون في الشرق الأوسط إن السفن الروسية تنقل كميات كبيرة من قذائف المدفعية الإيرانية وذخائر أخرى عبر بحر قزوين لإعادة إمداد القوات المقاتلة في أوكرانيا، مما يشكل تحديًا متزايدًا للولايات المتحدة وحلفائها، هم الذين يحاولون تعطيل التعاون بين موسكو وطهران.وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، "على مدى الأشهر الستة الماضية، حملت سفن الشحن أكثر من 300 ألف قذيفة مدفعية ومليون طلقة ذخيرة من إيران إلى روسيا، وفقًا للمسؤولين ووفقاً للوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة. وقال أشخاص مطلعون على الأمر إنه تم تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشحنات مع الولايات المتحدة. وقال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا يبحثون عن طرق لتعطيل عمليات نقل الأسلحة من إيران، التي كانت أيضًا موردًا مهمًا للطائرات المسيّرة للجيش الروسي. واستخدمت إيران طائرات الشحن في المقام الأول لشحن الأسلحة إلى روسيا، وفقًا لمسؤولين أميركيين، مما يجعل من المستحيل التدخل. وسيتطلب اتخاذ إجراءات في بحر قزوين مساعدة جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة الواقعة على سواحلها".وتابعت الصحيفة، "في وقت سابق من هذا الشهر، قام نائب الأدميرال براد كوبر، رئيس الأسطول الخامس للبحرية الأميركية ومقره البحرين والذي قاد جهودًا لوقف الشحنات غير المشروعة من الأسلحة والمخدرات من إيران في الخليج العربي، بزيارة غير معلنة إلى تركمانستان المطلة على بحر قزوين، حسبما قال القائد تيم هوكينز، المتحدث باسم البحرية. وأضاف هوكينز أن الأدميرال ناقش مجموعة من القضايا، بما في ذلك سبل تعميق تعاونهما وتوسيع الأمن البحري. إلا أنه رفض التعليق على أي مناقشات محددة بشأن مصادرة شحنات أسلحة في بحر قزوين".وأضافت الصحيفة، "قال مسؤولون في الشرق الأوسط إن أحدث شحنة أسلحة معروفة بأنها عبرت بحر قزوين إلى روسيا غادرت إيران في أوائل آذار على متن سفينة رسول غامزاتوف، وهي سفينة شحن روسية يبلغ طولها 460 قدمًا سميت على اسم كاتب اشتهر بقصيدة تندب موت الجنود السوفيات في الحرب العالمية الثانية. وقال المسؤولون إن السفينة كانت تحمل 1000 حاوية تضم 2000 قذيفة مدفعية، وهي شحنة لم يتم الإبلاغ عنها من قبل. وأتت شبكة سكاي نيوز، في وقت سابق، على ذكر بعض الشحنات الأخرى من إيران إلى روسيا. وتُظهر بيانات الشحن المتاحة للجمهور أن سفينة رسول غمزاتوف غادرت ميناء بندر أمير أباد الإيراني في 8 آذار ووصلت إلى أستراخان، روسيا، بعد ستة أيام. وعادت السفينة إلى إيران في أواخر آذار وأبحرت مرة أخرى إلى روسيا بعد أن بقيت في الميناء ليوم واحد فقط، وفقًا للبيانات".وبحسب الصحيفة، "لجأت روسيا إلى إيران طلبا للمساعدة الصيف الماضي حيث عانت من هزة بعد انتكاسة على أيدي القوات الأوكرانية التي زودتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في منظمة حلف شمال الأطلسي بالأسلحة والذخيرة. وزودت إيران روسيا في البداية بمئات المسيّرات المحملة بالمتفجرات التي استخدمتها موسكو لاستهداف أهداف مدنية وعسكرية أوكرانية. ونجحت الدفاعات الجوية الأوكرانية إلى حد كبير في إسقاط المسيّرات، وبدا واضحاً أن روسيا استخدمتها بشكل أقل في الأشهر الأخيرة. إلى جانب الطائرات المسيّرة، قال المسؤولون في الشرق الأوسط، إن إيران وافقت على تزويد روسيا بأكثر من 300 ألف قذيفة للمدفعية التي لعبت دورًا رئيسيًا في الحرب الطاحنة في شرق أوكرانيا. وأظهر أحد العقود من أيلول 2022، الذي اطلعت عليه الصحيفة، صفقة بين وزارة الدفاع الإيرانية وJSC Rosoboronexport الروسية لأكثر من 74000 قذيفة مدفعية لبيعها إلى روسيا مقابل 1.7 مليون دولار".وتابعت الصحيفة، "حذرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أن تعميق العلاقات بين البلدين يشكل تهديدًا أبعد من أوكرانيا. وتنظر الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى حرب روسيا في أوكرانيا على أنها تهديد للأمن العالمي، وخاصة للدول المشاركة في التحالف العسكري على الحدود الغربية لروسيا. وأدى استخدام روسيا للمسيّرات الإيرانية لضرب العاصمة الأوكرانية كييف إلى زيادة القلق في العواصم الغربية. وقالت آنا بورشيفسكايا، الزميلة البارزة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن علاقة إيران بروسيا تنتقل تدريجياً من المعاملات إلى الاستراتيجية. وأضافت "روسيا تعتمد الآن على إيران لأول مرة في النطاق الواسع للعلاقات الروسية الإيرانية. إنه تحول تاريخي"."وأضافت الصحيفة، "حذرت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون لأوكرانيا قبل أشهر من أن إيران مستعدة لإرسال صواريخ باليستية إلى روسيا. لكن هذا لم يتحقق حتى الآن، وفقًا للتقديرات الأميركية والخارجية. وبالمثل، لم ترسل روسيا حتى الآن طائرات مقاتلة متطورة من طراز Su-35 لإيران والتي تسعى طهران للحصول عليها كجزء من تعميق العلاقة، وفقًا لمسؤولين في الشرق الأوسط. وفي وقت سابق من هذا العام، قال مسؤولون إيرانيون إنهم يتوقعون تسليم أول مقاتلة نفاثة روسية في منتصف آذار. وفي الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمسؤولين من الشرق الأوسط، زار فريق من الإيرانيين مصنعًا في شرق روسيا يصنع مقاتلات نفاثة متطورة. وقال المسؤولون إن ذلك قد يكون علامة على أن الصفقة تمضي قدما".