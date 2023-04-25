هل تستغل إثيوبيا حرب السودان لإنهاء الملء الرابع؟ ملف سد النهضة مُجدداً إلى الواجهة



Advertisement

وقبل أيام حذر خبراء مصريون من أن تستغل إثيوبيا الحرب وانشغال السودان ومصر بها وتنهي الملء الرابع للسد والذي قد يبدأ خلال أسابيع مع بدء موسم الفيضان، لكن صورا حديثة كشفت أن اديس أبابا لم تبدأ بعد في ذلك، وربما ولأسباب فنية قد تتعثر، أو تقوم بالتخزين ولكن ليس بالكمية المطلوبة.



توقف التوربينات

ويكشف الخبير المصري عباس شراقي أن صور الأقمار الصناعية الملتقطة حديثا تؤكد توقف التوربينات في السد عن العمل، مؤكدا لـ "العربية" أن الأقمار الصناعية رصدت توقف عمل التوربينات منذ يوم 25 آذار الماضي واستمرار التوقف حتى اليوم، مع استمرار تدفق المياه من بوابة التصريف الشرقية واستمرار العمل في إنشاء الخرسانة المسلحة على الممر الأوسط للسد.



ويضيف أن سقوط الأمطار سيبدأ تدريجيا في الأول من أيار المقبل وستتدفق كميات من المياه عند السد تصل لحوالي 10 مليون م3 ثم تزيد إلى 60 مليون م3 في حزيران وبعدها يبدأ موسم الفيضان الرئيسي من تموز حتى تشرين الأول المقبل ووقتها سيتضح موقف إثيوبيا وسيتحدد معها كمية الملء الرابع مع معرفة حجم التعلية في الممر الأوسط للسد. تلقي اشتباكات السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي اندلعت قبل أيام بظلال كبيرة على مصر والمنطقة، وتزيد من أزمة وملف سد النهضة والذي تقف فيه مصر والسودان في جانب، بينما تقف إثيوبيا في الجانب الأخر ما يضاعف من تعقد الأزمة وتوقف استئناف المفاوضات.وقبل أيام حذر خبراء مصريون من أن تستغل إثيوبيا الحرب وانشغال السودان ومصر بها وتنهي الملء الرابع للسد والذي قد يبدأ خلال أسابيع مع بدء موسم الفيضان، لكن صورا حديثة كشفت أن اديس أبابا لم تبدأ بعد في ذلك، وربما ولأسباب فنية قد تتعثر، أو تقوم بالتخزين ولكن ليس بالكمية المطلوبة.توقف التوربيناتويكشف الخبير المصري عباس شراقي أن صور الأقمار الصناعية الملتقطة حديثا تؤكد توقف التوربينات في السد عن العمل، مؤكدا لـ "العربية" أن الأقمار الصناعية رصدت توقف عمل التوربينات منذ يوم 25 آذار الماضي واستمرار التوقف حتى اليوم، مع استمرار تدفق المياه من بوابة التصريف الشرقية واستمرار العمل في إنشاء الخرسانة المسلحة على الممر الأوسط للسد.ويضيف أن سقوط الأمطار سيبدأ تدريجيا في الأول من أيار المقبل وستتدفق كميات من المياه عند السد تصل لحوالي 10 مليون م3 ثم تزيد إلى 60 مليون م3 في حزيران وبعدها يبدأ موسم الفيضان الرئيسي من تموز حتى تشرين الأول المقبل ووقتها سيتضح موقف إثيوبيا وسيتحدد معها كمية الملء الرابع مع معرفة حجم التعلية في الممر الأوسط للسد.

أضرار على مصر والسودان

وكان الخبير المصري قد أكد في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" إن هناك أضرارا ستكون على مصر والسودان مواجهتها في حالة الإصرار الإثيوبي على الملء الرابع دون تنسيق، ويمكن حصر هذه الأضرار في 20 بندا، مضيفا أن أضرار التخزين الرابع تتنوع بين مائية وسياسية وقانونية وبيئية.



وأوضح أن من بين تلك الأضرار فرض سياسة الأمر الواقع، والهيمنة الإثيوبية على أنهار دولية، وحريتها في تحديد كميات التخزين والتشغيل خلال السنوات القادمة دون أي تنسيق مع أي دولة، فضلا عن إمكانية إثيوبيا بناء المشروعات المائية المستقبلية لديها بنفس أسلوب سد النهضة.



وذكر أن أضرار الملء الرابع تتضمن إمكانية اتباع دول المنابع الأخرى لنفس النهج الإثيوبى عند إقامة مشروعات مائية على روافد نهر النيل، ووجود خسارة مائية تعادل إجمالي ما تم تخزينه خلال السنوات الثلاث السابقة، وهي 17 مليار متر مكعب، ونقص هذه الكمية من خزان السد العالي، مؤكدا أن من الأضرار أيضا نقصا في إنتاج كهرباء السد العالي نتيجة انخفاض منسوب بحيرة ناصر، وفقد حوالي 10% من المياه المخزنة على الأقل كبخر وتسريب تحت سطح الأرض.



ارتباك السياسة الزراعية

وكشف الخبير المصري أن الأضرار الأخرى الناجمة عن الملء الرابع تشمل ارتباك السياسة الزراعية المصرية لعدم المعرفة بدقة كمية التخزين الرابع، وتخفيض مساحات زراعة الأرز وقصب السكر والموز في مصر، موضحا أن وزن سدي النهضة الرئيسي والسرج يشكل وزناً جديداً على المنطقة بحوالي 150 مليون طن، بالإضافة إلى حوالي 30 -35 مليار طن وهو وزن إجمالي المياه التي تخزن هذا الصيف مما ينشط الفوالق والتشققات وإمكانية حدوث زلازل بالمنطقة.(العربية)



