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عربي-دولي

بالأرقام.. تعرفوا على أغنى المدن العربية والعالمية لعام 2023

Lebanon 24
25-04-2023 | 12:00
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بقيت مدينة نيويورك في المرتبة الأولى على قائمة تصنيف شركة "هنلي أند بارتنرز" لأغنى مدن العالم لعام 2023، وضمت المدينة نحو 340 ألف مليونير، تلتها مدينة طوكيو بنحو 290 ألف مليونير.

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وتصدرت دبي تصنيف أغنى المدن العربية بضمها نحو 68 ألف مليونير، إضافة إلى 206 أشخاص يمتلكون ثروات تزيد عن 100 مليون دولار، بالإضافة إلى 15 مليارديراً، تلتها أبو ظبي بـ24 ألف مليونير.

وفي ما يلي قائمة بترتيب المدن العربية والعالمية الأغنى لعام 2023:
 
عدد المليونيرات في المدن العالمية:
1- نيويورك: 340 ألف مليونير
2- طوكيو: 290 ألف مليونير
3- سان فرانسيسكو: 285 ألف مليونير
4- لندن: 258 ألف مليونير
5- سنغافورة: 240 ألف مليونير
6- لوس أنجلوس: 205 آلاف مليونير
7- هونغ كونغ: 129 ألف مليونير
8- بكين: 128 ألف مليونير
9- شنغهاي: 127 ألف مليونير
عدد الميليونيرات في المدن العربية:
1- دبي: 68 ألف مليونير
2- أبو ظبي: 24 ألف مليونير
3- الدوحة: 21 ألف مليونير
4- الرياض: 18 ألف مليونير
5- القاهرة: 7 آلاف مليونير
6- الشارقة: 3 آلاف مليونير
7- كازابلانكا: ألفي مليونير
8- مراكش: 900 مليونير
9- طنجة: 700 مليونير 
 
(عربي21)
 
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