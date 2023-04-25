بالأرقام.. تعرفوا على أغنى المدن العربية والعالمية لعام 2023

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وتصدرت دبي تصنيف أغنى المدن العربية بضمها نحو 68 ألف مليونير، إضافة إلى 206 أشخاص يمتلكون ثروات تزيد عن 100 مليون دولار، بالإضافة إلى 15 مليارديراً، تلتها أبو ظبي بـ24 ألف مليونير.