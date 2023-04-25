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بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)

Lebanon 24
25-04-2023 | 04:44
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بكلمة واحدة أجاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، على سؤال طرحه عليه مراسل شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، يتعلق بترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في عام 2024.

وسأل مراسل "سكاي نيوز" بايدن بينما كان يسير مع السيدة الأولى، جيل بايدن، في الرواق الخارجي للبيت الأبيض: "هل ستترشح مرة ثانية؟ سيدي".
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وأجاب بايدن: "نعم".

وجاءت هذه الإجابة عشية يوم مرتقب في الولايات المتحدة، إذ من المتوقع أن يعلن بايدن، البالغ من العمر 80 عاما، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء عن ترشحه رسميا لخوض السباق مجددا نحو البيت الأبيض.

وسيدعو بايدن الأميركيين لانتخابه مجددا من أجل "حماية الديمقراطية"، وذلك بعد أقل من 3 سنوات على هزيمته لمنافسه الجمهوري، الرئيس السابق، دونالد ترامب.(سكاي نيوز)




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