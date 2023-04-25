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دبابة "أرماتا" الروسية تدخل المعارك في أوكرانيا.. تعرفوا إلى مميزاتها

Lebanon 24
25-04-2023 | 04:53
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بدأت القوات الروسية العاملة في أوكرانيا باستخدام دبابات "أرماتا"، وهي من دبابات الجيل الجديد في روسيا، وفق ما كشف تقرير إعلامي روسي.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن القوات المسلحة الروسية بدأت باستخدام دبابات "تي–14 أرماتا" في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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وقال المصدر إن "القوات الروسية بدأت في استخدام دبابات "تي–14" أرماتا الحديثة في قصف المواقع الأوكرانية".

مميزات الدبابة
ولفت المصدر إلى أن دبابة أرماتا، التي تقوم بتصنيعها شركة "أورال فاغون زافود" العسكرية الروسية، "لا تشارك بعد في عمليات هجومية مباشرة".

وأوضح أن دبابات أرماتا "تي–14" تلقت في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، "أجهزة حماية إضافية قادرة على التصدي لقذائف العدو".

الجدير بالذكر أن دبابة "أرماتا" هي أول دبابة روسية تصلح لخوض حرب ما يسمى بـ"الشبكات المركزية"، حيث تؤدي الروبوتات دورا محوريا في نجاح المعركة.

وقالت الشركة المصنعة لدبابة أرماتا أن أعلنت عن قدرتها على تصنيع نموذج مسيّر لهذه الدبابة، وكذلك عن إمكانية استخدامها لـ "درونات" الاستطلاع.

ويمكن أن تؤدي "أرماتا" دور مدرعة القيادة التي توزّع بواسطة رادار قوي الأهداف بين دبابات "تي–90".(سكاي نيوز)


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