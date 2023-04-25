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​لماذا فشل الهجوم الأوكرانيّ على سيفاستوبول؟

Lebanon 24
25-04-2023 | 05:37
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نشرت وسائل إعلام بريطانية مقالا أعربت فيه عن تقديرها البالغ للنظام الدفاعي لميناء سيفاستوبول، مشيرة إلى أنه يتألف من 6 طبقات على الأقل من الحواجز المختلفة، منها الدلافين.
 
وحاولت وسائل إعلام غربية تفسير فشل الهجوم الذي نفذه الجيش الأوكراني، باستخدام زوارق مسيرة في 24 نيسان، حيث أعلنت الدفاع الروسية تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها.
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ويشير الكاتب والخبير البحري المعروف إتش آي ساتون، إلى أنه حتى الطائرات المسيرة لا تستطيع اختراق الخليج، وليس فقط الزوارق.


وقال الخبير: "تتخذ روسيا إجراءات مكثفة لتعزيز الدفاع عن المرفأ ضد مثل هذه الهجمات. ومدخل ميناء سيفاستوبول محمي الآن بست طبقات على الأقل من الحواجز".
 
وتابع: "ويضاف إلى ذلك زوارق دورية ومروحيات ودلافين مقاتلة ومنشآت المدافع"، وفقا لمجلة "نيفال نيوز". (سبوتنيك)
 
 
 
 
 
 
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