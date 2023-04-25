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عربي-دولي

العالم على موعد مع خسوف للقمر في هذا التاريخ!

Lebanon 24
25-04-2023 | 08:00
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أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن مناطق عدة في العالم ستشهد خسوفا للقمر في الأسبوع الأول من أيار المقبل.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز: "يوم الجمعة 5 أيار 2023، سيشهد سكان بعض مناطق الكرة الأرضية خسوفا شبه كلّي للقمر".
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وأضاف البيان: "سيستمر الخسوف 4 ساعات و17 دقيقة، وسيختفي القمر بمعظمه تقريبا في ظل الأرض، وحافة قرصه الشمالي ستكون مرئية بالعين المجرة في حال كون الطقس صافيا".

وبالإضافة إلى سكان روسيا سيتمكن سكان القارة القطبية الجنوبية، ومعظم سكان آسيا وجنوب شرق أوروبا، وأستراليا، وإفريقيا، ومناطق المحيطين الأطلسي والهندي من مشاهدة ظاهرة خسوف القمر. (العربية)

عربي-دولي

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