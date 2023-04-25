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عربي-دولي

وسط النزاع.. منظمة الصحة تحذر من "خطر بيولوجي كبير" في السودان

Lebanon 24
25-04-2023 | 09:30
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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من "خطر بيولوجي كبير" يهدد السودان، الذي يشهد صراعاً مستمراً بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، نعمة سعيد عابد، إن هناك "خطراً بيولوجياً كبيراً" بعد سيطرة أحد طرفي الصراع في السودان على مختبر.
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وفي حديثه للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو، أوضح المتحدث أن "أحد الطرفين المتقاتلين يحتل مختبراً للصحة العامة، مما يشكل خطراً بيولوجياً مرتفعاً جداً".

وأشار إلى أن هذا المرفق يحتوي على عينات مسبّبة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال.

وكشف نعمة سعيد عابد أيضاً أن 459 شخصا على الأقل قتلوا حتى الآن جراء المعارك في السودان.

وأضاف: "كما أصيب 4072 شخصا في السودان.. ويُعتقد أن العدد الحقيقي للضحايا أكبر بكثير".
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