Advertisement

عربي-دولي

ترامب سينشر رسالة اليوم من الملك تشارلز دون موافقة الأخير.. ما مضمونها؟

Lebanon 24
25-04-2023 | 07:06
A-
A+
Doc-P-1060518-638180285301028094.jpg
Doc-P-1060518-638180285301028094.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المقرر أن ينشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسالة خاصة كتبها إليه الملك تشارلز الثالث منذ حوالي ثلاثة عقود، وذلك من دون أخذ موافقة العاهل البريطاني.

وستنشر الرسالة التي صاغها أمير ويلز آنذاك في عام 1995، في كتاب "رسائل إلى ترامب"، الذي يحتوي على مجموعة مراسلات الرئيس الخامس والأربعين مع قادة ومشاهير العالم، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والأميرة ديانا والممثل أليك بالدوين.
Advertisement

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أنه في الرسالة الموجهة إلى ترامب، شكر تشارلز قطب العقارات لمنحه عضوية فخرية في نادي مار إيه لاغو الخاص به في بالم بيتش في ولاية فلوريدا، والذي يقيم به ترامب حاليا منذ مغادرته البيت الأبيض.

ووفقا للصحيفة، يتمنى الأمير لترامب النجاح في مشروعه ويعرب عن اهتمامه بزيارة منزله في فلوريدا، ودعاه للحضور إلى معهد تشارلز للهندسة المعمارية في لندن.

ومن المقرر أن ينشر كتاب "رسائل إلى ترامب" اليوم الثلاثاء، قبل أقل من أسبوعين من تتويج تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، ملكا وملكة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2023-04-25
09:20 | 2023-04-25
09:00 | 2023-04-25
08:44 | 2023-04-25
08:30 | 2023-04-25
08:00 | 2023-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website