ترامب سينشر رسالة اليوم من الملك تشارلز دون موافقة الأخير.. ما مضمونها؟

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من المقرر أن ينشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسالة خاصة كتبها إليه الملك تشارلز الثالث منذ حوالي ثلاثة عقود، وذلك من دون أخذ موافقة العاهل البريطاني.وستنشر الرسالة التي صاغها أمير ويلز آنذاك في عام 1995، في كتاب "رسائل إلى ترامب"، الذي يحتوي على مجموعة مراسلات الرئيس الخامس والأربعين مع قادة ومشاهير العالم، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والأميرة ديانا والممثل أليك بالدوين.وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أنه في الرسالة الموجهة إلى ترامب، شكر تشارلز قطب العقارات لمنحه عضوية فخرية في نادي مار إيه لاغو الخاص به في بالم بيتش في ولاية فلوريدا، والذي يقيم به ترامب حاليا منذ مغادرته البيت الأبيض.ووفقا للصحيفة، يتمنى الأمير لترامب النجاح في مشروعه ويعرب عن اهتمامه بزيارة منزله في فلوريدا، ودعاه للحضور إلى معهد تشارلز للهندسة المعمارية في لندن.ومن المقرر أن ينشر كتاب "رسائل إلى ترامب" اليوم الثلاثاء، قبل أقل من أسبوعين من تتويج تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، ملكا وملكة. (روسيا اليوم)