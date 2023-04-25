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إقتصاد

بالإسم... مصرف جديد ينهار فكم هوى سهمه؟

Lebanon 24
25-04-2023 | 07:13
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هوى سهم البنك الأميركي "فيرست ريبابليك بنك" في تداولات أمس الاثنين، وجاء ذلك بعد تقرير مالي عن أداء البنك في الربع الأول من العام الجاري 2023.

وأمس أنهى سهم "فيرست ريبابليك بنك" التعاملات على انخفاض بنسبة 12.2% عند 16 دولارا للسهم، وخلال التداولات تراجع السهم بنسبة 22%.
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وجاء التراجع بعد نشر تقرير مالي عن الربع الأول من العام 2023، وأعلن البنك الأميركي عن نزوح كبير للودائع وزيادة في القروض.

وأشار البنك إلى سحب 40.8% من الودائع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى 104.47 مليار دولار، وفي الربع الأخير من العام الماضي بلغت 176.43 مليار دولار. (روسيا اليوم)
 
 

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