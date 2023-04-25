ما هي حدود سيطرة طرفيّ النزاع في السودان؟

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وتسيطر قوات الدعم السريع على:



نحو 70 في المئة من المناطق الحيوية في العاصمة حيث تسيطر بشكل كامل على مطار الخرطوم الدولي، وجزء كبير من القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي، كما تسيطر أيضا على وزارة الداخلية ونحو 50 في المئة من أقسام الشرطة. ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ المعلومات الرسمية الصادرة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تباينت حول حجم سيطرة كل منهما على مناطق العاصمة السودانية الثلاث وهي الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، مع دخول الاقتتال بينهما يومه الحادي عشر، مخلفا مئات القتلى وآلاف الجرحى.قوات الدعم السريع على:نحو 70 في المئة من المناطق الحيوية في العاصمة حيث تسيطر بشكل كامل على مطار الخرطوم الدولي، وجزء كبير من القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي، كما تسيطر أيضا على وزارة الداخلية ونحو 50 في المئة من أقسام الشرطة.

ويبقى أكثر من 30 في المئة من أقسام ومنشآت الشرطة مغلقة تماما ولا يعرف من يسيطر عليها بالضبط.





مدينة الخرطوم



تشير تقديرات شهود العيان إلى وجود قوات الدعم السريع في نحو 80 في المئة من الشوارع الرئيسية في مدينة الخرطوم خصوصا شارع المطار والستين وعبيد ختم ومحمد نجيب الذي تدور فيه مناوشات مستمرة بين الجيش والدعم السريع منذ 4 أيام.

ويسيطر الجيش على جزء كبير من منطق جنوب الخرطوم.





أم درمان



يسيطر الجيش السوداني على نحو 40 في المئة من مناطق أم درمان، فيما تسيطر قوات الدعم السريع على نحو 30 في المئة من المدينة.



وتشهد نسبة الثلاثين في المئة المتبقية حالة من الكر والفر بين الجانبين.





الخرطوم بحري



تسيطر قوات الدعم السريع بنسبة 90 في المئة من شارعي الإنقاذ والمعونة اللذين يربطان معظم إحياء ومناطق المدينة بمركزها الرئيسي.

ويسيطر على المناطق الواقعة شمال مدينة بحري الجيش على نحو 60 في المئة منها.

وتسيطر قوات الدعم السريع على النسبة المتبقية، أي 40 في المئة. (سكاي نيوز)