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الحزب الجمهوري: بايدن منفصل عن الواقع

Lebanon 24
25-04-2023 | 12:30
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اعتبر الحزب الجمهوري أن جو بايدن "منفصل عن الواقع" بعد إعلان الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاما، قراره خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 2024.
وقالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إن "بايدن منفصل عن الواقع لدرجة أنه بعدما تسبب بأزمة تلو الأخرى، يرى نفسه جديرا بأربع سنوات إضافية".
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وحذرت من أنه في حال فوزه "فالتضخم سيواصل ارتفاعه الصاروخي، معدلات الجريمة سترتفع، مزيد من الفنتانيل سيعبر حدودنا المفتوحة، والعائلات الأمريكية ستكون أسوأ حالا".

ويأتي هذا البيان، بعد أن أعلن بايدن اليوم الثلاثاء، عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024.

كذلك أعلنت نائبته كامالا هاريس عن ترشحها لمنصب نائب الرئيس، ووصفت انتخابات 2024 بأنها "لحظة محورية في التاريخ الأميركي". (روسيا اليوم)   
المصدر: روسيا اليوم
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