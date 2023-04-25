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عربي-دولي

ترامب متفاجىء من رحيل تاكر كارلسون: كان رائعًا بالنسبة لي

Lebanon 24
25-04-2023 | 13:30
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه "صُدم" لأن قناة "Fox News" قطعت علاقتها مع المذيع تاكر كارلسون، اليميني المتطرف الذي روج بانتظام لنظريات المؤامرة وكان المذيع الأعلى تصنيفًا في الشبكة.

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وقال ترامب عبر "Newsmaz": "أنا مصدوم، أنا متفاجئ انه شخص جيد جداً ورجل جيد جداً وموهوب جداً كما تعلمون وكانت لديه تقييمات عالية جداً".

وأضاف قائلا: "لا أعرف ما إذا كان ذلك طوعيًا أم أنها عملية طرد، لكنني أعتقد أن تاكر كان رائعًا، لقد كان، خاصة خلال العام الماضي أو نحو ذلك، كان رائعًا بالنسبة لي". (سي ان ان)
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