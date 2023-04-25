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عربي-دولي

لماذا تتعمد أوكرانيا نشر معلومات مضللة حول هجومها المضاد؟

Lebanon 24
25-04-2023 | 15:30
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أفادت صحيفة "بوليتيكو"، في مقال نشرته، بأن أوكرانيا تعمد إلى نشر أكبر قدر ممكن من المعلومات المضللة، حول زمان ومكان الهجوم المضاد المرتقب.

وأوضحت الصحيفة، أن كبار المسؤولين الأوكرانيين يعملون بالتزامن على رسم خططهم للهجوم المضاد، وفي ذات الوقت يعملون على نشر المعلومات المضللة حولة.
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وأشارت الصحيفة، إلى أن أوكرانيا تحاول بهذا الأسلوب إحداث إرباك لدى القوات الروسية، من خلال تقنيات الخداع البصري والاتصالات اللاسلكية والنشاط في المحاور، وفترات الركود والبيانات العامة، فهم يدركون حاجتهم لتحقيق انتصارات جادة في أرض المعركة، وأن مصير هذا الصراع يعتمد على نتائج هجومهم المضاد. (روسيا اليوم)
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