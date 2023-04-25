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زيلينسكي يُندّد بهجوم روسي على متحف في شمال أوكرانيا

Lebanon 24
25-04-2023 | 16:30
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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية قصفت متحفا في وسط مدينة كوبيانسك بشمال شرق أوكرانيا خلال هجوم الثلاثاء، مما أدى لمقتل شخص وإصابة 10 ودفن آخرين تحت الأنقاض.

وندد الرئيس الأوكراني بهجوم روسي "همجي" على متحف في المدينة، واعتبره "جريمة حرب" جديدة تسببت بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عشرة.
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وقال زيلينسكي على تلغرام "حتى هذه المرحلة، تبلّغنا مقتل موظف في المتحف وإصابة عشرة أشخاص"، منتقدا الروس الذين "يقتلون الأوكرانيين بأساليب همجية".

وأظهر مقطع مصور نشرته الشرطة أفرادها وهم يحفرون بين الأنقاض وينتشلون امرأة كانت محاصرة ثم ينقلونها وهي بلا حراك إلى محفة يحملها عمال الإنقاذ، وفقا لرويترز.


وأشار مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندري يرماك، على تلغرام إلى أن الهجوم الروسي نُفّذ باستخدام صاروخ سوفياتي الصنع من طراز "إس-300". (الحرة)
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