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عربي-دولي

بسبب لحوم الكلاب.. تظاهرة ضد السيدة الاولى

Lebanon 24
25-04-2023 | 09:20
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تظاهر العشرات من مزارعي الكلاب في كوريا الجنوبية الثلاثاء لانتقاد السيدة الأولى بسبب تصريحاتها التي تدعم فرض حظر محتمل على استهلاك لحوم الكلاب.


وتجمع حوالي 50 من مربي الكلاب اليوم الثلاثاء بالقرب من مكتب الرئيس يون سوك يول للاحتجاج على تصريحات زوجته، كيم كيون هي، خلال مأدبة غداء خاصة مع نشطاء حقوق الحيوان في وقت سابق من نيسان.
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وأكل لحوم الكلاب ممارسة كورية عمرها قرون. لكن كانت هناك دعوات متزايدة لحظرها في كوريا الجنوبية حيث أثرت حملات حقوق الحيوان على الإدراك العام وتراجع تناول لحوم الكلاب لدى معظم الشباب.

وفي أواخر عام 2021، تم إطلاق لجنة حكومية-مدنية للتوصل إلى توافق اجتماعي بشأن إنهاء استهلاك لحوم الكلاب، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي تقدم حتى الآن.

ويطالب المزارعون السلطات بتقديم المزيد من خطوات التعويض الملموسة أو السماح لهم بالحفاظ على أعمالهم لمدة تتراوح بين 15 و20 عاما حتى يموت كبار السن، وهم المصدر الرئيسي للطلب على اللحوم. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم

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