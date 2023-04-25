نائب عربيّ موقوف في "إسرائيل"... من هو وماذا كُشِفَ عن حالته الصحيّة؟





وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين، سنان المجالي إن "العدوان أبلغ السفير بأنه بـ"صحة جيدة وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسديا أو نفسيا".

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وأشارت الخارجية إلى أن "السفير تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه"، وتأكد منه أن "ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية". زار السفير الأردني في "تل أبيب"، غسان المجالي، النائب الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية، عماد العدوان، وفقا لما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين، سنان المجالي إن "العدوان أبلغ السفير بأنه بـ"صحة جيدة وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسديا أو نفسيا".وأشارت الخارجية إلى أن "السفير تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه"، وتأكد منه أن "ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية".

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قالت إن "إسرائيل" اعتقلت النائب بالبرلمان الأردني عماد العدوان، للاشتباه في تهريبه كميات من السلاح والذهب إلى الضفة الغربية، مبينة أن النائب عبر معبرا حدوديا رئيسيا على طول نهر الأردن في وقت سابق من يوم الأحد بالسيارة. (روسيا اليوم)