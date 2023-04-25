روسيا: سنرد على طرد السويد خمسة دبلوماسيين روس

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أكدت الخارجية الروسية أن موسكو سترد على طرد السويد لخمسة دبلوماسيين روس، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الوزارة اليوم الثلاثاء.وقال المصدر: "كما أكد الجانب الروسي في وقت سابق، ستقدم روسيا ردا مناسبا".جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في وقت سابق اليوم أن ستوكهولم تطرد خمسة دبلوماسيين روس، بزعم أن "أنشطتهم تتعارض مع الوضع الدبلوماسي". (روسيا اليوم)