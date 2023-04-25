دولة تفتح أبوابها بتأشيرة مجانية

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أصبحت سلطات سريلانكا مستعدة لإصدار التأشيرات عند وصول المسافرين الأجانب مجانا من أجل زيادة تدفق السياح، بحسب ما ذكرته وزيرة السياحة في سريلانكا ديانا جاماج.وقالت الوزيرة: "بعض البلدان أصغر حجما من سريلانكا لكن يزورها عدد أكبر من الأجانب ودخلهم من السياحة أعلى. أحد أسرار نجاحهم هو التأشيرة المجانية عند الوصول. لقد حان الوقت لأن تتبنى سريلانكا هذا المبدأ وتنفيذه".وأشارت إلى أن زيادة الدخل من نمو التدفق السياحي ستعوض بالكامل الإيرادات التي تذهب إلى الميزانية من رسوم التأشيرة.وأضافت المسؤولة: "من الأفضل نسيان رسوم التأشيرة البالغة 60 دولارا لكل مسافر وجذب المسافرين الذين ينفقون حوالي ألف دولار يوميا وهذا ما تفعله العديد من الدول الأخرى بنجاح". (روسيا اليوم)