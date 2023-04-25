بثٌ مباشر.. المستكشف الإماراتي "راشد" يستعد للهبوط على القمر

يستعد المستكشف الإماراتي "راشد" للهبوط على سطح القمر عند الساعة الـ 8:40 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، لتصبح الدولة الأولى عربياً والرابعة عالمياً التي تحقق هذا الإنجاز، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

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وذكرت "وام" أن المستكشف "راشد" سيهبط في منطقة ماري فريغوريس"، وتحديدا موقع "فوهة أطلس"، الذي لم يتم اكتشافه من قبل.



ويمثل المستكشف "راشد" إضافة علمية نوعية في مجال علوم الفضاء وهو يهدف إلى:



- دراسة تربة القمر. وذكرت "وام" أن المستكشف "راشد" سيهبط في منطقة ماري فريغوريس"، وتحديدا موقع "فوهة أطلس"، الذي لم يتم اكتشافه من قبل.ويمثل المستكشف "راشد" إضافة علمية نوعية في مجال علوم الفضاء وهو يهدف إلى:- دراسة تربة القمر.

- دراسة الخصائص الحرارية لتضاريس سطحه.

- معرفة التأثير الكهروضوئي لسطحه.

- اختبار قدرة المواد على عدم الالتصاق بجزيئات تربته.

- دراسة قابلية الحركة على سطح القمر، وتطوير تقنيات الروبوتات الخاصة بأنظمة مركبات الاستكشاف.



وسيهبط المستكشف "راشد" في منطقة لم تختبرها مهمات استكشاف القمر السابقة، وبالتالي فإن البيانات والصور التي سيوفرها سوف تكون حديثة وجديدة وذات قيمة عالية، حيث تم تزويده بكاميرات ثلاثية الأبعاد، ونظام تعليق وأنظمة استشعار واتصال متطورة، وهيكلا خارجيا وألواحا شمسيةً لتزويده بالطاقة.



وسيجري فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر:



- 370 دقيقة من التواصل مع المستكشف قبل الهبوط.

- 12 عملية تحضيرية تغطي سيناريوهات عمليات المستكشف على القمر.







