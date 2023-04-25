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عربي-دولي

واشنطن: نبحث مع طرفي الصراع بالسودان وقفاً دائماً لإطلاق النار

Lebanon 24
25-04-2023 | 16:16
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قالت كارين جان-بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض، الثلاثاء، إن فريق الأمن القومي التابع للرئيس جو بايدن يواصل الحديث إلى قادة عسكريين من طرفي الصراع في السودان لدعم وقف دائم للقتال هناك.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولة الأميركية قولها إن بلادها تعمل مع شركاء ومجموعات مدنية سودانية في سبيل وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات إنسانية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن تواصل الضغط لتمديد وقف إطلاق النار في السودان، وهو ما يشمل التنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين للمساعدة في تشكيل لجنة للإشراف على مفاوضات.
 
ونقلت "رويترز" عن فيدانت باتل نائب المتحدث باسم الوزارة قولها إن الولايات المتحدة ترغب في مساعدة الطرفين المتناحرين على التوصل إلى طريق لوقف مستدام للأعمال القتالية من خلال تواصلها مع الجيش السوداني والزعماء المدنيين.

وأشارت الخارجية الأميركية، وفق للمصدر، إلى أنه إذا تمكن الأميركيون الموجودون في السودان من الوصول إلى بورتسودان وركوب عبارة إلى مدينة جدة، فإن هناك مسؤولين قنصليين في جدة لمساعدتهم.

وتسارع دول العالم لإجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأجانب من السودان بعد نشوب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مما أسفر عن مقتل المئات وألحق أضراراً بمستشفيات وحول مناطق سكنية إلى مناطق حروب.

وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة يوم الاثنين الماضي.
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