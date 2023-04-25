أيام مخيفة.. مصريون يروون شهاداتهم عن أحداث السودان الخطيرة!

نشرت شبكة "سكاي نيوز عربية" تقريراً تحت عنوان: "أيام مرعبة.. مصريون يروون شهاداتهم عن الحرب بالسودان"، وجاء فيه:

أيام قاسية مرت على المصريين الموجودين في السودان، بعد نشوب المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوم 14 نيسان الجاري.

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واستقبلت السلطات المصرية على مدار الأيام الأخيرة عدداً كبيراً من المصريين العائدين من السودان، والذين أوضح عدد منهم لموقع "سكاي نيوز عربية" أنّ الأيام الماضية كان الموت قريباً منهم للغاية، وأن الحرب قاسية والأوضاع صعبة.



وعلّق فرج عبد الواحد على الأوضاع هناك قائلاً: "مرعبة ومخيفة، كنّا نسكن هناك في قلب مدينة الخرطوم، في منطقة بري المواجهة للمطار، وهي منطقة اشتباك بين قوات الجيش والدعم السريع، حيث تتواجد وحدة تمركر لقوات الدعم، وكانوا يغلقون الطريق كلياً".



وتابع عبد الواحد في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية: "كنّا هناك في منطقة أشبه بالمصيدة، مع ابتعاد السفارة المصرية الموجودة في شمال الخرطوم، فكان التواصل عن طريق الذهاب إليها مستحيلاً ويعد مخاطرة كبيرة".



وأردف المصري الموجود هناك منذ 17 عاماً تقريباً هو وابنتيه: "بداية الضربات كانت في شهر رمضان، وكنا نحتاج فقط لوجبتي الإفطار والسحور، وهو ما يسّر على عدد كبير من المتواجدين التعامل مع أزمة الغذاء. التواصل مع أفراد السفارة كان الكترونياً عن طريق التليغرام وواتساب، وكان السفير يقدّم لنا النصح والطمأنينة". واستقبلت السلطات المصرية على مدار الأيام الأخيرة عدداً كبيراً من المصريين العائدين من السودان، والذين أوضح عدد منهم لموقع "سكاي نيوز عربية" أنّ الأيام الماضية كان الموت قريباً منهم للغاية، وأن الحرب قاسية والأوضاع صعبة.وعلّق فرج عبد الواحد على الأوضاع هناك قائلاً: "مرعبة ومخيفة، كنّا نسكن هناك في قلب مدينة الخرطوم، في منطقة بري المواجهة للمطار، وهي منطقة اشتباك بين قوات الجيش والدعم السريع، حيث تتواجد وحدة تمركر لقوات الدعم، وكانوا يغلقون الطريق كلياً".وتابع عبد الواحد في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية: "كنّا هناك في منطقة أشبه بالمصيدة، مع ابتعاد السفارة المصرية الموجودة في شمال الخرطوم، فكان التواصل عن طريق الذهاب إليها مستحيلاً ويعد مخاطرة كبيرة".وأردف المصري الموجود هناك منذ 17 عاماً تقريباً هو وابنتيه: "بداية الضربات كانت في شهر رمضان، وكنا نحتاج فقط لوجبتي الإفطار والسحور، وهو ما يسّر على عدد كبير من المتواجدين التعامل مع أزمة الغذاء. التواصل مع أفراد السفارة كان الكترونياً عن طريق التليغرام وواتساب، وكان السفير يقدّم لنا النصح والطمأنينة".

وأضاف: "تم وضعنا في فندق بعيد عن الضرب، حيث كان هناك تنسيق بين إدارته وقوات الجيش والدعم السريع لعدم تعرضه لأي ضربات. الكهرباء في الخرطوم غير مستقرة في العموم، وكانت تنقطع يومياً لساعات طويلة، لذلك كنا نعتمد على المولدات الكهربائية. مع ضرب الكهرباء قمنا بعمل لجنة طوارئ مصغرة في المبنى الموجودين فيه، واتفقنا على أن يتم تشغيل المولد الكهربائي لساعتين وغلقه لثمان ساعات، والاعتماد عليها في الأشياء الضرورية فقط".

وأوضح أن "الطرق هناك غير آمنة، كما أن المحال تم غلاقها في حين أن عمليات النهب كانت مستمرة، وكانت التعليمات بتفادي أي صدام مع القوات"

ويتحدث المصري الذي تمّ إجلاءه هو وابنتيه عن تعرّض منزله لضربات الرصاص التي اخترقت النوافذ واستقرت في الحائط، بجانب استعلام المسلحين الدائم عن الأجانب الموجودين في المنطقة لاعتقادهم بأنهم أغنياء وتتواجد لديهم ثروة، وهو ما جعل الأيام الأخيرة صعبة للغاية. (سكاي نيوز عربية)