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عربي-دولي

تباين بين أنقرة ودمشق بشأن نتائج اجتماع "رباعي موسكو"

Lebanon 24
25-04-2023 | 17:30
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بحث اجتماع رباعي ضمّ وزراء دفاع روسيا وتركيا وإيران وسورية، في موسكو، أمس، مسألة تطبيع العلاقات بين تركيا وسورية، لكنه خرج بنتائج مبهمة وسط تباين في رؤية أنقرة ودمشق لنتائجه.
وفيما تسعى روسيا الى تحقيق اختراق دبلوماسي في الملف يظهر عدم عزلتها على الساحة الدولية بعد حرب أوكرانيا، أفادت وسائل إعلان روسية بأنه تم الاتفاق على تفعيل الاتفاق الدولي بشأن فتح طريق "M4" الدولي المحاذي للحدود بين تركيا وسوريا، كذلك إنهاء الوجود العسكري التركي بشمال سوريا.
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الاجتماع الرباعي الذي شارك به رؤساء أجهزة المخابرات بالبلدان الأربعة أكد رغبة جميع الأطراف في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وضرورة تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم.
وذكرت، في بيان، أنه تم خلال المحادثات إيلاء اهتمام خاص لمواجهة التهديدات الإرهابية ومحاربة الجماعات المتطرفة في سورية. وقال البيان: "أكد وزراء الدفاع بشكل خاص الطابع البناء للحوار الجاري بهذه الصيغة، وضرورة مواصلته من أجل تعزيز استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل".

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