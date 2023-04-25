أُولى خطوات التطبيع بين سوريا وتركيا عودة اللاجئين

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أجرى وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا وإيران وسوريا محادثات في موسكو الثلاثاء وصفتها أنقرة وموسكو بأنها “بنّاءة”، مع إشارة واضحة إلى التطرق إلى موضوع عودة اللاجئين.وبدا واضحا أن خطوات التطبيع بين دمشق وأنقرة لا تسير بشكل سريع، ولكنها تضع أولوية لها تحريك ملف اللاجئين الذي يمثل عبئا على تركيا من ناحية، ومن ناحية ثانية يبرر سيطرتها على جزء من الأراضي السورية وتقول إنها تعمل على توطينهم فيها بدلا من توزعهم داخل أراضيها بشكل بات يهدد توازناتها الداخلية.وقالت وزارتا الدفاع التركية والروسية في بيانين منفصلين إن الوزراء ورؤساء المخابرات ناقشوا في الاجتماع تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.وأفاد البيانان بأن الدول الأربع أكدت مجددا رغبتها في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وضرورة تكثيف الجهود من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم فورا.وترى دمشق نفسها في حِل من أزمة اللاجئين سياسيا وأخلاقيا، خاصة أنها لم تمانع بشكل علني في عودة هؤلاء، وإن كانت هذه العودة تتطلب مناخا سياسيا ملائما. لكن الوضع مختلف تماما بالنسبة إلى تركيا.وفشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في استثمار ورقة اللاجئين السوريين في كسب التعاطف الخارجي. كما حول هذه الورقة إلى وسيلة ابتزاز للحصول على التمويلات التي يريدها من أوروبا مقابل منع موجات السوريين من التوجه شمالا.وبمرور الوقت صارت هذه الورقة في غير صالح أردوغان نفسه بسبب الانتقادات الداخلية الواسعة لقرار استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين دون مراعاة تأثير وجودهم على الوضع الداخلي للأتراك.ويقول المراقبون إن إثارة موضوع عودة اللاجئين هي الهدف الأول للرئيس التركي قبل الانتخابات بأسابيع معدودة، مشيرين إلى أن بدء عمليات الإعادة، ولو بشكل محدود، سيكون في صالح أردوغان الذي يريد طمأنة الملايين من الناخبين الأتراك بأن مشكلة عبء اللاجئين في طريقها إلى الحل وفق اتفاق واضح.وتستضيف تركيا 3.8 مليون لاجئ، معظمهم من السوريين الذين فروا من النزاعات في بلادهم. ويعتبر وضعهم مثيرا للانقسام، حيث يريد بعض الأتراك استضافتهم على أسس إنسانية ودينية، بينما يعارض آخرون استخدامهم للموارد والمساكن والإنفاق الحكومي في بلد يعاني من اقتصاد متعثر.كما يرى الكثير من الأتراك ذوي الدخل المنخفض أنفسهم في منافسة مع اللاجئين على الوظائف والموارد.ولا يحمل السوريون في تركيا صفة لاجئ، ويقيمون تحت "الحماية المؤقتة" بصفة "ضيف" منحوا بموجبها بطاقات تُعْرف بينهم بـ"الكيملك"، وتحدّ من قدرتهم على العمل، وتمنعهم من التنقلات بين المحافظات التركية، إلا بموجب إذن سفر لا يمنح لهم إلا بشروط وحالات خاصة.