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عربي-دولي

قيادات بنظام البشير يعلنون مغادرة سجن كوبر: سنحمي أنفسنا

Lebanon 24
25-04-2023 | 19:30
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قال أحمد هارون المسؤول السوداني السابق في نظام عمر البشير إنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين وإنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.
وأضاف هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في بيان صوتي بثته قناة طيبة التلفزيونية اليوم الثلاثاء أنه مستعد هو والمسؤولين السابقين الآخرين للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره. يأتي البيان بعد تقارير أفادت بأن النزلاء في سجن كوبر فروا في وقت سابق هذا الأسبوع.
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