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عربي-دولي
الأمم المتحدة: لا مؤشّرات على استعداد الطرفين المتحاربين في السودان للتفاوض
Lebanon 24
25-04-2023
|
20:00
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قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس إن "اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في السودان يبدو صامداً في بعض المناطق حتى الآن، لكن لا يوجد ما يشير إلى استعداد الطرفين المتحاربين للتفاوض بجدية وهو ما يشير إلى أن كلا منهما".
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وأضاف بيرتس أمام مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء: "هذه حسابات خاطئة".
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