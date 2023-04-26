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عربي-دولي

"تنظيم القاعدة" الى الواجهة من جديد... هجومان متتاليان في مالي

Lebanon 24
26-04-2023 | 00:30
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أعلنت جماعة تابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن هجومين السبت في مالي، أحدهما في سيفاري بوسط البلد والآخر في منطقة قريبة من الحدود الموريتانية، وفق ما جاء في بيانين لها تم التأكد منهما الثلاثاء، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
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وقالت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إن الهجوم الذي وقع في سيفاري خلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش المالي و"مرتزقة" مجموعة فاغنر الروسية، بحسب ما أوردت في بيان.

وكانت الحكومة المالية قد أعلنت الأحد مقتل عشرة مدنيين وثلاثة عسكريين إثر انفنجار سيارتين مفخختين في قرب مطار سيفاري بمنطقة موبتي.

وأكد مسؤولان محليان منتخبان ومصدر دبلوماسي أن الهجوم استهدف معسكرا توجد به قوات روسية.

وفي عام 2022، بدأ المجلس العسكري الحاكم في مالي العمل مع "مدربين" روس، في حين تقول عدة دول غربية إنهم "مرتزقة" من مجموعة فاغنر الروسية المتورطة في عدة انتهاكات.

وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أنها فجرت سيارتين مفخختين، ما أدى إلى تدمير جزء من المطار.

ثم دخل عناصر الجماعة المطار وخاضوا معركة لمدة ساعتين قُتل وجُرح خلالها العشرات من العسكريين و"مرتزقة" مجموعة فاغنر، وفق بيان للجماعة تأكدت منه منظمة "سايت" الأميركية غير الحكومية المتخصصة في مراقبة الجماعات المتطرفة.

وأقرت الجماعة بفقدانها 15 عنصرا، فيما أعلن الجيش المالي السبت أنه قتل 28 "إرهابيا".

وأضافت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أن غارة للجيش على إحدى سياراتها تسببت في وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

تواصلت وكالة فرانس برس مع الجيش المالي مساء الثلاثاء ومع المكتب الإعلامي للشركة العسكرية الخاصة الروسية، لكنها لم تتلق ردا منهما.

وجاء في بيان ثان لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين تم التأكد منه الثلاثاء، أن الجماعة قتلت عشرة عسكريين ماليين آخرين في كمين السبت بين مرجا ونارا، في منطقة كوليكورو قرب الحدود مع موريتانيا.

وأكدت سلطات نارا وقوع الهجوم دون إعطاء حصيلة له، فيما قال الجيش المالي إنه دمر "ملجأ إرهابيا".

وفي الأسبوع الماضي، استهدف وفد مالي رسمي في كمين قرب نارا. وقد أودى الهجوم الذي أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليته عنه، بمدير مكتب رئيس المجلس العسكري وثلاثة أشخاص آخرين على الأقل.(الحرة) 
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