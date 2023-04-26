الجيش السوداني: إدارة السجون خارج نطاق اختصاصاتنا

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علق الجيش على حوادث اقتحام مسلحين للسجون وتحرير النزلاء، التي شهدها السودان خلال الأيام القليلة الماضية في خضم المعارك الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.وقال بيان صدر صباح الأربعاء عن مكتب الناطق باسم القوات المسلحة أن قوات الدعم السريع بدأت باقتحام سجون الهدى وسوبا والنساء بأم درمان، وإجبار شرطة السجون على إطلاق سراح النزلاء بعد قتل وجرح بعض منسوبي الشرطة.وأشار البيان الى ان إدارة سجن كوبر أطلقت سراح نزلائه بسبب انقطاع خدمات المياه والكهرباء والإعاشة، مما خلق تهديدا إضافيا على الأمن والطمأنينة العامة بمدينة الخرطوم، مشدداً على ان سلطة إدارة والإشراف على سجون البلاد خارج نطاق اختصاص الجيش، وتقع تحت مسئولية وزارة الداخلية إدارة شرطة السجون، و لا مصلحة للجيش في خروج النزلاء من سجونهم بهذه الطريقة، التي تضع أمن الناس وطمأنينتهم على المحك، وبالتالي فان القوات المسلحة غير معنية بأي بيانات تصدر من أي جماعة أو أفراد خرجوا من هذه السجون بتلك الطريقة.