البيت الأبيض: بايدن سيحضر قمة مجموعة السبع في هيروشيما

يحضر الرئيس الأميركي جو بايدن القمة المقبلة لمجموعة السبع من 19 إلى 21 أيار في هيروشيما باليابان، حسب ما أعلن البيت الأبيض.



وسيتطرق بايدن مع رؤساء دول مجموعة السبع خصوصاً إلى "الدعم الثابت لأوكرانيا" و"أزمتي الغذاء والمناخ" وإلى سبل "ضمان نمو اقتصادي شامل ومرن" والجهود المبذولة "للانتقال إلى الطاقة النظيفة"، وفق ما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان.

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