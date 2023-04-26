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عربي-دولي

حريق "مجهول الأسباب" يمحو قرية روسية بالكامل

Lebanon 24
26-04-2023 | 03:00
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قُتل شخص واحترق نحو 100 منزل في قرية بجبال الأورال الروسية، الثلاثاء، إثر اندلاع حريق مدمر لا تزال أسبابه مجهولة حسب خدمات الطوارئ.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية على "تلغرام": "في المجموع تضرر 92 مبنى بسبب النيران، وسجلت وفاة واحدة خلال إطفاء الحرائق وإزالة الأنقاض".

ولم تحدد سبب الحريق، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن حرائق عدة اندلعت في المنطقة.
 
ووقعت الكارثة في قرية سوسفا بمنطقة سفيردلوفسك البالغ عدد سكانها نحو 7 آلاف نسمة، حيث تنشط شركات عاملة بمجال الصناعات المرتبطة بالغابات.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، مشاهد مروعة لبيوت محترقة وشوارع محاطة بنيران ودخان.

وقالت وزارة الطوارئ إن "الانتشار السريع للحريق سهّله وجود كمية كبيرة من الغطاء النباتي الجاف، والرياح العاتية، والبعد عن مصادر المياه".
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