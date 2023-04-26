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عربي-دولي

تصفية "العقل المدبر لمجزرة مطار كابل".. على يد طالبان

Lebanon 24
26-04-2023 | 01:30
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نفذت حركة طالبان عملية أدت إلى تصفية مسؤول في تنظيم "داعش"، كان وراء التخطيط لهجوم دام على إحدى بوابات مطار كابل في آب2021 عقب القرار الأميركي بالانسحاب من أفغانستان.

وأمس الثلاثاء نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "حركة طالبان نجحت في تصفية المسؤول عن التخطيط للهجوم على بوابة آبي المؤدية إلى مطار كابل"، التي أسفرت عن مقتل 13 جنديا أميركيا، فضلا عن نحو 170 أفغانيا.
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ونفى مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لموقع "بوليتيكو" أي دور للحكومة الأميركية في العملية التي نفذتها طالبان قبل أسابيع.

كما رفض المسؤولون الأميركيون الإفصاح عن اسم القيادي الذي تمت تصفيته، لكنه أشار إلى أنه "العقل المدبر للهجوم على المطار، وينتمي إلى تنظيم داعش خراسان".

وقال مسؤول أميركي إنه "بعد أن علمت واشنطن بعملية طالبان، عمل مجتمع الاستخبارات مع الجيش للتحقق بشكل مستقل من مقتل القيادي في داعش خراسان".

واعتبر المسؤول ذاته أن "عملية طالبان تؤكد صحة قرار الرئيس جو بايدن بسحب القوات الأميركية من أفغانستان"، الذي فتح الباب أمام عودة سهلة للحركة المتشددة.(سكاي نيوز)


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