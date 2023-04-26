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عربي-دولي

له أشباه يحلون محله ويقضي وقته في مخبأ محصن.. حقائق أم أكاذيب عن بوتين؟

Lebanon 24
26-04-2023 | 02:00
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نفى الكرملين ان يكون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشباه يحلون محله، وانه يقضي معظم وقته في مخبأ محصن من الإشعاعات النووية، واصفا هذه الروايات بالأكاذيب.

جاءت تصريحات دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين بشأن ما وصفها بأنها افتراءات على روسيا خلال كلمة تناول فيها تاريخ البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991 وأسباب حرب أوكرانيا والخيانة المزعومة من جانب المجتمع الغربي.
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وقال بيسكوف خلال مؤتمر في موسكو "من المحتمل أنكم سمعتم أنه (بوتين) له الكثير من الأشباه يقومون بأعماله بدلا منه بينما يجلس هو في مخبأ"، ثم قال ضاحكا "أكذوبة أخرى".

وأضاف: "أنتم ترون بأنفسكم كيف يبدو رئيسنا.. كان وما زال شديد النشاط، ومن يعمل بجواره لا يكاد يلحق به".

وتابع "لا يمكنك فقط إلا أن تحسده على طاقته. لا نتمنى له إلا دوام الصحة بإذن الرب. وبالطبع هو ليس مختبئا. هذه أيضا أكذوبة".

ورفض الكرملين مرارا تكهنات بأن بوتين، الذي يقود روسيا منذ 1999، مريض.

وفي أثناء زيارة رسمية إلى موسكو الشهر الماضي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لبوتين إنه مقتنع بأن الناخبين سيدعمون الزعيم الروسي مجددا في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024. ولم يعلن بوتين بعد عما إذا كان سيسعى لولاية رئاسية أخرى.(العربية)





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