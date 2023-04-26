20
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
21
o
جبيل
3
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
له أشباه يحلون محله ويقضي وقته في مخبأ محصن.. حقائق أم أكاذيب عن بوتين؟
Lebanon 24
26-04-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى الكرملين ان يكون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشباه يحلون محله، وانه يقضي معظم وقته في مخبأ محصن من الإشعاعات النووية، واصفا هذه الروايات بالأكاذيب.
جاءت تصريحات دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين بشأن ما وصفها بأنها افتراءات على روسيا خلال كلمة تناول فيها تاريخ البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991 وأسباب حرب أوكرانيا والخيانة المزعومة من جانب المجتمع الغربي.
Advertisement
وقال بيسكوف خلال مؤتمر في موسكو "من المحتمل أنكم سمعتم أنه (بوتين) له الكثير من الأشباه يقومون بأعماله بدلا منه بينما يجلس هو في مخبأ"، ثم قال ضاحكا "أكذوبة أخرى".
وأضاف: "أنتم ترون بأنفسكم كيف يبدو رئيسنا.. كان وما زال شديد النشاط، ومن يعمل بجواره لا يكاد يلحق به".
وتابع "لا يمكنك فقط إلا أن تحسده على طاقته. لا نتمنى له إلا دوام الصحة بإذن الرب. وبالطبع هو ليس مختبئا. هذه أيضا أكذوبة".
ورفض الكرملين مرارا تكهنات بأن بوتين، الذي يقود روسيا منذ 1999، مريض.
وفي أثناء زيارة رسمية إلى موسكو الشهر الماضي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لبوتين إنه مقتنع بأن الناخبين سيدعمون الزعيم الروسي مجددا في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024. ولم يعلن بوتين بعد عما إذا كان سيسعى لولاية رئاسية أخرى.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ "إيجابي" يهمّكم عن "صيرفة".. ماذا قرّرت المصارف؟
Lebanon 24
خبرٌ "إيجابي" يهمّكم عن "صيرفة".. ماذا قرّرت المصارف؟
13:53 | 2023-04-25
25/04/2023 01:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم بين أحضان خطيبها بالمايوه: "الجنة على الارض" (صور)
Lebanon 24
نادين نجيم بين أحضان خطيبها بالمايوه: "الجنة على الارض" (صور)
11:54 | 2023-04-25
25/04/2023 11:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!
Lebanon 24
توترٌ كبير في حارة حريك.. الرصاص كثيف وهذا ما يجري!
13:58 | 2023-04-25
25/04/2023 01:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثل بعد معاناته من مضاعفات عمليّة خضع لها (صورة)
Lebanon 24
وفاة ممثل بعد معاناته من مضاعفات عمليّة خضع لها (صورة)
08:39 | 2023-04-25
25/04/2023 08:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالإسم... مصرف جديد ينهار فكم هوى سهمه؟
Lebanon 24
بالإسم... مصرف جديد ينهار فكم هوى سهمه؟
07:13 | 2023-04-25
25/04/2023 07:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2023-04-26
تسابق عالميّ... هل بدأ الدولار مساره التراجعي؟
06:35 | 2023-04-26
الجوع يقتل بريطانيا... تلامذة يسرقون الساندويتشات في المدارس
06:00 | 2023-04-26
بعدما نما نفوذها بشكل ملحوظ.. ما هي مكاسب الصين من الشرق الأوسط؟
05:30 | 2023-04-26
هزّة أرضيّة جديدة تضرب تركيا... ما هي قوّتها؟
05:00 | 2023-04-26
المبعوث الأممي يندد أمام مجلس الأمن بالهجمات على المدنيين السودانيين
04:49 | 2023-04-26
البشير وآخرون في مستشفى علياء.. الجيش السوداني يكشف
فيديو
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
26/04/2023 14:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
26/04/2023 14:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
26/04/2023 14:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact