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عربي-دولي

أكبر عملية إجلاء من السودان... هذا ما انجزته السعودية

Lebanon 24
26-04-2023 | 00:28
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وصلت صباح اليوم إلى قاعدة الملك فيصل في جدة، سفينة "أمانة" السعودية قادمة من بورتسودان، وعلى متنها 1673 شخصا من 58 جنسية، في أكبر عملية إجلاء رعايا الدول من السودان، كما افادت "روسيا اليوم" .
وتعد هذه السفينة الثالثة من نوعها، بعدما وصلت خلال الأيام الماضية دفعتان لرعايا الدول تم إجلاؤهم من السودان.
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ونقلت سفينة الإجلاء 46 أميركيا و40 بريطانيا و11 ألمانيا و4 فرنسيين و13 سعوديا، وكذلك 560 إندونيسيا و239 يمنيا و198 سودانيا و26 تركيا.
ووصلت السفينة "أمانة" تحت حماية القوات البحرية السعودية وكان في استقبالها عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي بعض البعثات الدبلوماسية.
وساعدت المملكة العربية السعودية العديد من الدول على إجلاء رعاياها من السودان، الذي اندلعت فيه الاشتباكات في 15 نيسان الحالي بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وكان طرافا الاقتتال في السودان أعلنا أمس موافقتهما على هدنة إنسانية لمدة 3 أيام، اقترحتها وساطة أميركية- سعودية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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