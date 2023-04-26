بعد ترشحه لولاية رئاسية ثانية.. إليكم أبرز التحديات أمام بايدن

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يبدو ان طريق الرئيس الأميركي جو بايدن للوصول إلى الرئاسة مجدداً عام 2024 مليئة بتحديات كبرى، بدءاً بالطمأنة إزاء تقدمه بالسن، واحتواء التهديدات الجيوسياسية الكثيرة، وصولاً إلى الاستعداد لمواجهة خصم قد لا يكون دونالد ترامب.86 عاماًالتحدي الأول هو الأبرز: فالرئيس الديمقراطي الذي أعلن للتو ترشحه لولاية ثانية هو أساساً الرئيس الأكبر سناً الذي ينتخب في الولايات المتحدة. ويبلغ الآن من العمر 80 عاماً، ويطلب من الأميركيين إعطاءه مفاتيح البيت الأبيض وصولاً إلى بلوغه سن 86 عاماً.خلص فحصان طبيان في تشرين الثاني 2021 وشباط 2023 إلى أن بايدن "في وضع صحي جيد"، وأنه "مؤهل" لممارسة مهامه.لكن على بايدن أن يتوقع هو الذي اعتاد على خطابات متشنجة ويميل إلى ارتكاب هفوات، تصاعد هجمات الجمهوريين التي تركز على وضعه الذهني. يأتي ذلك في وقت بدأ فيه حملة تتضمن عدة رحلات مع ممارسة أصعب الوظائف في العالم.ترامب أو شخصية أخرى؟لم يخفِ بايدن أبدا واقع أنه يفضل أن يواجه دونالد ترامب في انتخابات 2024، ذلك لأنه سبق أن هزمه، ولأن الرئيس الجمهوري السابق (76 عاماً) الذي يخوض حملته الانتخابية، هو في نظر الديمقراطيين شخصية تثير مخاوف وهمية، وأخيراً لأنه سيكون على الملياردير الأميركي التوفيق بين جدول أعماله الانتخابي ومتطلبات قضاياه القضائية.لكن يجب على الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاماً تكييف حملته إذا ظهر منافس آخر يكون أصغر سناً أو أقل إثارة للجدل مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.المخاطر العالميةأي تصعيد مع بكين على سبيل المثال بشأن تايوان قبل الانتخابات الرئاسية قد يؤثر على حملة بايدن الذي بنى كل سياسته الخارجية على أساس التنافس مع الصين.من جانب آخر، إذا كان الرئيس الأميركي نجح حتى الآن في حشد تأييد الغربيين لكن أيضاً الرأي العام الأميركي لدعم أوكرانيا، فماذا سيحدث في غضون عام أو عامين؟ خصوصاً مع معارضة الجمهوريين الذين يسيطرون على أحد مجلسي الكونغرس الذي وعد بعدم توقيع "شيك على بياض" لكييف.وهناك أيضاً تهديدات أخرى: عدوانية كوريا الشمالية والعلاقة المتوترة مع إيران خاصةً بشأن برنامجها النووي.تراجع اقتصاديحتى الآن، كل شيء يشير إلى أن أكبر قوة اقتصادية في العالم تتجه نحو "هبوط هادئ"، أي نمو يتباطأ بدون أن يتسبب بانفجار البطالة. لكن الانكماش ليس مستبعداً بالكامل وتبقى الولايات المتحدة عرضة لصدمة خارجية مثل نزاع دولي أو وباء جديد أو صدمة في مجال الطاقة أو كارثة مالية.العائلةواجه بايدن عدة تجارب مؤلمة مع وفاة زوجته الأولى وطفلهما عام 1972، ثم وفاة ابنه الأكبر عام 2015 إثر إصابته بالسرطان. اليوم أصبح أكثر تعلقاً بعائلته خصوصاً زوجته جيل بايدن التي تعتبر الركيزة الأساسية للعائلة.يمكن أن تشوب حملته هجمات ضد نجله الأصغر هانتر الذي يعاني من ماض مثقل بالإدمان، كما أن أعماله التجارية السابقة ستكون هدفاً لهجمات الجمهوريين.(العربية)