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مرت الذكرى السنوية للإبادة الأرمنية في 24 نيسان على أرمن القدس وهم يؤشرون بعض المآخذ على الحكومة الإسرائيلية لجهة عدم الاعتراف بقضيتهم، وفق ما جاء في تقرير لموقع تايمز أوف إسرائيل.ويقول المنتقدون إن الدولة اليهودية أعطت العلاقات مع تركيا وأذربيجان الأولوية على الاعتراف بالمجزرة التي ارتكبها العثمانيون خلال الحرب العالمية الأولى، حسب التقرير.وحسب موقع "الإبادة الجماعية الأرمنية"، فإن من بين الدول التي اعترفت بالإبادة الأرمنية لبنان وسوريا والولايات المتحدة وسويسرا وروسيا وألمانيا.ولكن بالنسبة للأرمن في القدس، وكثر منهم مواطنون إسرائيليون، وفق الصحيفة، "فهم لا يعبرون فقط عن الغضب تجاه سياسة الحكومة، بل يتحدثون عن العار لأن حكومة إسرائيل وضعت تاريخهم جانبا من أجل تلبية المطالب التركية والأذربيجانية".وقال المحامي والناشط كيفورك نالبانديان من مكتبه في الحي الأرمني لموقع تايمز أوف إسرائيل "إنه أمر مخيب للآمال. حاولنا التحدث إلى السياسيين ورؤساء الأحزاب لكن كل هذه المحاولات أُحبطت".ويذكر الموقع الإسرائيلي أنه لطالما سعى الأرمن إلى الحصول على اعتراف دولي بعمليات القتل، التي وقعت بين 1915 و1917 على يد السلطنة العثمانية، على أنها إبادة جماعية.وظلت إسرائيل، التي تعتبر أنقرة شريكا تجاريا رئيسيا وشريكا أمنيا في بعض الأحيان، ثابتة في معسكر الأغلبية لجهة عدم الاعتراف بالإبادة وفق تايمز أوف إسرائيل.ووفق الموقع، لم تصدر وزارة الخارجية ولا مكتب رئيس الوزراء في إسرائيل بيانا بمناسبة ذكرى الإبادة.وضمن الإطار يلقي، غارو ساندروني، ابن أحد الناجين من الإبادة الجماعية والذي فر إلى يافا عام 1917، باللوم على الحكومة الإسرائيلية، وليس جيرانه اليهود، موضحا أن "اليهود يعترفون بالإبادة، لكن الدولة لا تعترف"، ويقول إن "السياسة قذرة".ويتوقع ساندروني أنه "سيأتي اليوم الذي تعترف فيه إسرائيل بالإبادة، وستعرف فيه إسرائيل أيضا تماما ما هي أذربيجان وما هي تركيا".وحسب تايمز أوف إسرائيل، أذربيجان، الدولة ذات الأغلبية الشيعية، هي أحد موردي النفط الرئيسيين لإسرائيل.وفي المقابل، تعد إسرائيل أحد موردي الأسلحة الرئيسيين لأذربيجان، والتي استخدمتها الدولة ذات الأغلبية المسلمة للتأثير في نزاعها في ناغورنو كاراباخ عام 2020 مع أرمينيا.يبرر المحلل الإسرائيلي إيلي نيسان موقف دولته، في حديث لموقع "الحرة" قائلا إن "الكنيست مؤيد للاعتراف بالإبادة الأرمنية، لكن الأمور عالقة لدى الحكومة التي تتعاطف مع القضية والنكبة الأرمنية، إلا أن بعض الحواجز السياسية تمنعها من المضي قدما بالاعتراف بالمجزرة".ويتابع نيسان أن إسرائيل لا تريد أن تتدهور الأمور مع تركيا بعد أن تحسنت، وتاليا فإن الموضوع ليس موجها تجاه الشعب الأرمني.ويقول نيسان أن الشعب الإسرائيلي متعاطف مع القضية الأرمنية، لكن الحكومة لا يمكنها أن تعلن تعاطفها بشكل رسمي لأنها لا تريد زعزعت العلاقات مع تركيا".وأكد أن الأوضاع السياسية فوق التعاطف الإنساني، ورغم ذلك فإن إسرائيل تتعاطف مع كارثة الأرمن.وختم أن الأوضاع الإسرائيلية الداخلية ربما أخرت الوزارات المختصة بإصدار بيانات التعاطف مع الأرمن في القدس وإسرائيل. (الحرة)