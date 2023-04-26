ما هو الدور الذي سيلعبه الشرق الأوسط في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب؟

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في خطوة وصفت بالكبيرة الأسبوع الماضي، أصبحت الكويت واحدة من دول الشرق الأوسط القليلة التي أعربت عن دعمها لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.وبحسب موقع "المونيتور" الأميركي، "في زيارة إلى الدولة الخليجية في 18 نيسان، التقى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا مع وليد البحر، القائم بأعمال مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لدعوة الكويت للمشاركة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب. ونقلت وسائل الإعلام الأوكرانية عن كوليبا قوله "ناقشنا المشاريع الاجتماعية والإنسانية، لا سيما بناء المدارس والمستشفيات"."وتابع الموقع، "قال أوليغ نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، في منشور على فيسبوك في 18 نيسان، إنه خلال رحلة كوليبا، أعلنت الكويت عن حزمة بقيمة مليون دولار لشراء وتركيب مولدات كهربائية. وأضاف أن الكويت "تبحث عن فرص للانضمام إلى إعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وهو مؤسسة مالية تشارك حاليا في مشاريع تنموية في دول متعددة بإجمالي 21.8 مليار دولار". وقال نيكولينكو إن التمويل سيعطي الأولوية لبناء مستشفيات ومدارس ورياض أطفال جديدة".وأضاف الموقع، "في الشهر الماضي، قدر تقييم مشترك أجرته حكومة أوكرانيا والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا تبلغ الآن 411 مليار دولار. ومنذ أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه الشامل في شباط 2022، قدم الحلفاء الغربيون مجموعة من الالتزامات للمساعدة في إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب. وستستضيف إيطاليا مؤتمرا ثنائيا في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن تمويل إعادة إعمار أوكرانيا، بينما ستستضيف لندن مؤتمرا عالميا في حزيران للقادة السياسيين ورجال الأعمال من كل أنحاء العالم".وبحسب الموقع، "مع ذلك، فإن دول الشرق الأوسط لم تعلق علنًا على هذا الموضوع. ويربط الكثيرون بين دعم أوكرانيا والحفاظ على علاقات قوية مع روسيا. ويعتقد بعض المحللين أن موسكو طورت علاقات أقوى في المنطقة منذ بداية الصراع. ففي تشرين الأول الماضي، وقعت تركيا اتفاقية لمساعدة أوكرانيا في جهودها لإعادة الإعمار. لكن ذلك كان قبل أن تتعرض تركيا لواحدة من أسوأ الكوارث في تاريخها - سلسلة من الزلازل القوية في شباط من هذا العام".أوجه الشبه بين الكويت وأوكرانيابحسب الموقع، "قالت كورتني فرير، الأستاذة المساعدة الزائرة لدراسات الشرق الأوسط في كلية إيموري، إن إظهار دعم الكويت خطوة مثيرة للاهتمام ولكنها ليست مفاجئة. للدولة تاريخ في المساعدة في إعادة الإعمار بعد الحرب. ففي عام 2018، استضافت الكويت المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق في أعقاب حربها مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وقالت فرير: "وبذلك، لعبت دورًا رئيسيًا في إعادة دمج العراق في العالم العربي الأوسع". وأضافت: "علاوة على ذلك، كدولة تعرضت للغزو والاحتلال في تاريخها الحديث، تدرك السلطات الكويتية تحديات إعادة الإعمار بعد الحرب". وتابعت قائلة: "تشتهر الكويت أيضًا بسياستها الخارجية التي تركز على الوساطة والموازنة، والحفاظ على العلاقات، على سبيل المثال، مع كل من إيران والمملكة العربية السعودية قبل فترة طويلة من الوفاق الأخير بينهما، وأنا أرى هذه الخطوة كجزء من ذلك"."وتابع الموقع، "قال جوناثان بانيكوف، مدير مبادرة "سكوكروفت" الأمنية للشرق الأوسط في برنامج الشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي للموقع إن الكويت "حساسة للغاية تجاه الغزوات العدائية وغير المبررة من الدول الأجنبية" بسبب غزوها من قبل العراق في آب 1990، مما أدى إلى حرب الخليج الأولى. مثل أوكرانيا بالنسبة لروسيا، فإن الكويت هي أيضًا دولة مجاورة أصغر للعراق. ويعتبر 24 شباط، اليوم الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا، أيضًا الذكرى السنوية لمرحلة الحرب البرية في حرب الخليج التي أخرجت آخر القوات العراقية المتبقية من الكويت".وأضاف الموقع، "كانت الكويت شريكًا مخلصًا لأوكرانيا منذ بدء الحرب. وكانت الدولة الشرق أوسطية الوحيدة، إلى جانب تركيا، الني دعمت قرارًا برعاية الولايات المتحدة في شباط 2022 يدين الغزو الروسي. وشاركت الكويت في رعاية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يلوم موسكو على خطوتها في الشهر التالي. وقال بانيكوف: "لن يكون مفاجئًا أن نرى الكويت وأوكرانيا توقعان اتفاقيات إضافية، وكونها دولة صغيرة، فهناك قيود على مقدار دعم إعادة الإعمار الذي يمكن أن تقدمه الكويت وحدها"."دعم شرق أوسطي آخروبحسب الموقع، "قالت فرير إن دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط يمكن أن تلعب دورًا في تسهيل تمويل إعادة الإعمار ومن المحتمل أن تشارك لاحقًا في مشاريع استثمارية. وأضافت: "أعتقد أن الكثير يعتمد، مع ذلك، على كيف وإلى متى تستمر الحرب وكيف تنتهي. أما الكويت، من جانبها، فكانت ثابتة في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، لكننا لسنا متأكدين من شروط ذلك وكيف يمكن أن يؤثر هذا على العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث علاقاتها مع روسيا وأوكرانيا"."وتابع الموقع، "وكان بانيكوف أقل اقتناعا. وقال "أتوقع أنهم سيسعون في قمة إعادة الإعمار في حزيران في لندن للتحوط، مع بعض التعهدات المتواضعة بالدعم لكنهم سوف يذعنون إلى حد كبير للولايات المتحدة والدول والمؤسسات الأوروبية". وقال كريستيان أولريتشسن، زميل في شؤون الشرق الأوسط في معهد بيكر، للموقع إن دول الشرق الأوسط قد تساهم من خلال مساعدتها وتنميتها أو مساهمتها في نداءات التمويل المتعددة الأطراف أو عبر دعم وكالات الأمم المتحدة. وقال إنهم قد يوجهون أيضًا الاستثمارات إلى أوكرانيا ما بعد الحرب من الثروة السيادية أو الصناديق الأخرى المرتبطة بالدولة".تضارب المصالحوبحسب الموقع، "يرى المحللون تحديات أمام دول الشرق الأوسط لإعادة بناء أوكرانيا، والتحدي الأكثر وضوحاً والذي يبدو مستحيلاً هو دعم كييف مع استرضاء موسكو. وقالت فرير إن العلاقات الشرق أوسطية مع روسيا تم توطيدها قبل غزو أوكرانيا بسبب الاستثمارات المتبادلة ودورها في أسواق الطاقة العالمية. لكن العديد من الدول في المنطقة تحاول أيضًا الحفاظ على علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة. وأضافت: "لقد ثبت أن هذا يمثل تحديًا بالفعل عندما يتعلق الأمر بتسعير النفط. إن الجهود الأخيرة لإعادة دمج سوريا، الحليف الرئيسي لروسيا، في جامعة الدول العربية قد تجعل من الصعب على الدول العربية عزل روسيا بالكامل. وقال أولريتشسن إن العديد من دول الشرق الأوسط يُنظر إليها على أنها تقترب من روسيا في فترة الحرب، على الرغم من أن هذه ليست مشكلة بالنسبة للكويت، الحليف الوثيق للولايات المتحدة".