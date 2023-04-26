سلاح الجو الألماني: اعتراض 3 طائرات روسية فوق بحر البلطيق

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أعلن سلاح الجو الألماني، اعتراض ثلاث طائرات عسكرية روسية كانت تحلق دون إرسال إشارات في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق.وأوضح سلاح الجو عبر تويتر أنه جرى نشر قوات ألمانية وبريطانية لاستيضاح هوية مقاتلتين "سوخوي سو-27"، وأخرى "إليوشن إيل-20".ونشر السلاح عدة صور للطائرات الروسية.