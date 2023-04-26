جنوب إفريقيا: لن ننسحب من المحكمة الجنائية الدولية

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أعلنت رئاسة جنوب إفريقيا، أن البلاد لن تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، متحدثة عن "خطأ" في التواصل من جانب الحزب الحاكم بشأن مذكرة توقيف الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.وقالت الرئاسة مساء الثلاثاء إنها "تود أن توضح أن جنوب إفريقيا لا تزال موقّعةً على نظام روما الأساسي"، مضيفة أن "هذا التوضيح يأتي بعد تعليقٍ خاطئ حصل خلال مؤتمر صحافي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم.