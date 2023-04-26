هزّة أرضيّة جديدة تضرب تركيا... ما هي قوّتها؟

قالت وكالة إدارة الكوارث التركيّة "AFAD"، إنّ هزّة أرضيّة بقوة 4.1 على مقياس ريختر سُجلت في محافظة أضنة التركية.

وبحسب الوكالة، فإنّ مصدر الهزّة الأرضيّة يقع على عمق 7 كيلومترات. (سبوتنيك)