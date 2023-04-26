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عربي-دولي

هزّة أرضيّة جديدة تضرب تركيا... ما هي قوّتها؟

Lebanon 24
26-04-2023 | 05:30
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قالت وكالة إدارة الكوارث التركيّة "AFAD"، إنّ هزّة أرضيّة بقوة 4.1 على مقياس ريختر سُجلت في محافظة أضنة التركية.
 
وبحسب الوكالة، فإنّ مصدر الهزّة الأرضيّة يقع على عمق 7 كيلومترات. (سبوتنيك)
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