Advertisement

عربي-دولي

لافروف يُوجّه "تحذيراً مخيفاً" لأميركا

Lebanon 24
26-04-2023 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1060859-638181135868623110.jpg
Doc-P-1060859-638181135868623110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" في مقال نشرته، بأن الولايات المتحدة تلقت إشارتين تحذيريتين، قبيل زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي.

وأوضح المقال، أن لافروف تحدث مرتين عن إحجام الولايات المتحدة عن منح الصحفيين الروس تأشيرات لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي.
Advertisement

وأضاف المقال، أن "وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أصدر تحذيرا مخيفا، عقب إفادته برفض الولايات المتحدة منح تأشيرات للصحفيين المرافقين للوفد الروسي، لتغطية خطابه في الأمم المتحدة الأسبوع الجاري".

وأشار المقال، إلى أن لافروف شدد على أن رفض الولايات المتحدة منح التأشيرات للصحفيين الروس، مؤشر على الجبن.

وقال لافروف: "لقد اقترف البلد الذي يدعي بأنه الأقوى والأذكى والأكثر عدلا ومراعاة للحريات فعلا غبيا بسبب خوفه، وأظهر ما تعنية جميع وعوده بحماية حرية التعبير على أرض الواقع، وكونوا متأكدين، لن ننسى ولن نسامح". (روسيا اليوم)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2023-04-26
09:30 | 2023-04-26
09:00 | 2023-04-26
08:33 | 2023-04-26
08:30 | 2023-04-26
08:28 | 2023-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website