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عربي-دولي
لافروف يُوجّه "تحذيراً مخيفاً" لأميركا
Lebanon 24
26-04-2023
|
07:30
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أفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" في مقال نشرته، بأن الولايات المتحدة تلقت إشارتين تحذيريتين، قبيل زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي.
وأوضح المقال، أن لافروف تحدث مرتين عن إحجام الولايات المتحدة عن منح الصحفيين الروس تأشيرات لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي.
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وأضاف المقال، أن "وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أصدر تحذيرا مخيفا، عقب إفادته برفض الولايات المتحدة منح تأشيرات للصحفيين المرافقين للوفد الروسي، لتغطية خطابه في الأمم المتحدة الأسبوع الجاري".
وأشار المقال، إلى أن لافروف شدد على أن رفض الولايات المتحدة منح التأشيرات للصحفيين الروس، مؤشر على الجبن.
وقال لافروف: "لقد اقترف البلد الذي يدعي بأنه الأقوى والأذكى والأكثر عدلا ومراعاة للحريات فعلا غبيا بسبب خوفه، وأظهر ما تعنية جميع وعوده بحماية حرية التعبير على أرض الواقع، وكونوا متأكدين، لن ننسى ولن نسامح". (روسيا اليوم)
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